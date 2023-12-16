В Бресте открыли мемориальную доску в честь заслуженного врача Беларуси Людмилы Постоялко

Мемориальную доску в честь заслуженного врача Беларуси Людмилы Постоялко торжественно открыли в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она разместилась на фасаде детской областной больницы.

В ней Людмила Андреевна проработала 28 лет. Прошла путь от участкового педиатра до заведующей отделением и главного врача. Ее заслуги неоценимы не только в масштабах региона. С 2002-го по 2005-й Людмила Постоялко возглавляла Министерство здравоохранения Беларуси. Ее труд отмечен многочисленными наградами. Как врач Людмила Андреевна помогла сотням маленьких пациентов, но не сумела уберечь себя. Она ушла из жизни в 2007-м после продолжительной болезни. Спустя 16 лет Людмилу Постоялко помнят, как справедливого руководителя, мудрого педагога и безупречного врача.

Сергей Ковшик, главный врач Брестской детской областной больницы:

Люди до сих пор говорят: а мы работали с Людмилой Андреевной. Говорю: очень хорошо. Время не стоит на месте. Заложенное ей, оно однозначно есть. Оно никуда не девается. Ее частичка души не блуждает, она помогает нам работать в этом учреждении.

Мемориальная доска в виде открытой книги. Весь жизненный и профессиональный путь Людмилы Постоялко очерчен в нескольких строках. По словам близких, она была заряжена на труд и результат. И полностью отдавала себя не работе, а служению людям.