В БГЭУ презентовали патриотический проект «Молодёжь дорогами истории»

Студенты изучили памятные места нашей страны, в том числе малоизвестные. Они общались с жителями регионов, собирали сведения, которые имеют особое значение. Команда исследователей быстро расширилась. К работе подключились студенты из других стран: от соседней России до Индонезии. Их старания не остались не замеченными. Был выделен грант Президента Беларуси на успешное завершение проекта.

В ячеслав Сабанский, студент БГЭУ: Даже специальности экономические, специальности права все подключаются, ищут информацию, ездят, записывают, участвуют. И это поднимает не только информационную осведомленность, но и лично вовлекает молодежь в память об истории Республики Беларусь, что действительно происходило на территории нашей страны. Для молодежи это очень важно.

Анастасия Буева, заведующая кафедрой политологии БГЭУ: Это тот проект, который закладывает те основы исторической памяти, политики, которые сейчас так необходимы, особенно гражданскому обществу. Столько в мире всего происходит, что должны быть каким-то образом вместе и поддерживать друг друга. Мы очень благодарны и Президенту Республики Беларусь за то, то он отметил наш проект, и Министерству образования, которое принимало непосредственное участие.

Алексей Егоров, ректор БГЭУ:

Патриотизм, как и воспитание, не имеет границ. Главное – найти удачные формы работы в этом направлении. Я думаю, мы их нашли. Нам не нужны плохие экономисты, юристы, тем более плохие политологи в плане моральном и нравственном. Поэтому мы занимаемся в том числе воспитательной работой, не только даем сумму каких-то знаний.

В рамках проекта студенты экономического университета создали клуб молодых аналитиков Беларуси. В нем учатся рассматривать исторические события под разным углом и анализировать их. Помогают в этом компетентные эксперты.