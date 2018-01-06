Воспитанникам Руденской школы-интерната 6 января вручили подарки от Президента Беларуси

Новости Беларуси. Канун рождества – время наполненное милосердием. И сегодня на карте нашей страны появились десятки адресов, где это подтвердили ещё раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарки от Президента – сладости, развивающие игры получили воспитанники Руденской школы-интерната. Здесь учатся и живут 125 детей. Правда, на утреннике присутствовали не все – часть детей.

Сейчас находится на оздоровлении в Италии. Кто застал праздник в этих стенах, смог вдоволь повеселится. Подготовили и сюрпризы для гостей. Им подарили елочные игрушки, украшенные собственными руками.

Леонид Гирко:

Загадал на Новый год, чтобы я стал спортсменом, потому что я очень сильно люблю спорт. Я занимаюсь в этой школе в тренажерном зале по программам.