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Воспитанникам Руденской школы-интерната 6 января вручили подарки от Президента Беларуси

06 января 2018 13:38
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Новости Беларуси. Канун рождества – время наполненное милосердием. И сегодня на карте нашей страны появились десятки адресов, где это подтвердили ещё раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспитанникам Руденской школы-интерната 6 января вручили подарки от Президента Беларуси -1

Подарки от Президента – сладости, развивающие игры получили воспитанники Руденской школы-интерната. Здесь учатся и живут 125 детей. Правда, на утреннике присутствовали не все – часть детей.

Воспитанникам Руденской школы-интерната 6 января вручили подарки от Президента Беларуси -3

Сейчас находится на оздоровлении в Италии. Кто застал праздник в этих стенах, смог вдоволь повеселится. Подготовили и сюрпризы для гостей. Им подарили  елочные игрушки, украшенные собственными руками. 

Воспитанникам Руденской школы-интерната 6 января вручили подарки от Президента Беларуси -5

Леонид Гирко:
Загадал на Новый год, чтобы я стал спортсменом, потому что я очень сильно люблю спорт. Я занимаюсь в этой школе в тренажерном зале по программам.

Воспитанникам Руденской школы-интерната 6 января вручили подарки от Президента Беларуси -7

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Они хорошо социализируются, за 12 лет обучения они получают специальность, они заканчивают курс средней школы на уровне профессионально-технического образования. Но беда в том, что к этим детям родители не приезжают. Из 125 детей на каникулы взяли только одного ребеночка. Вот в этом трагедия, что детьми занимается только государство: воспитатели, учителя, которые здесь преподают.

Воспитанникам Руденской школы-интерната 6 января вручили подарки от Президента Беларуси -9

# Школы в Беларуси # общество # Леонид Гирко # Василий Жарко # Фотофакт

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