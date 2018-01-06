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Православный мир накануне Рождества: к торжественным литургиям готовятся во всех белорусских церквях

06 января 2018 11:57
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Новости Беларуси. Православные верующие готовятся встретить Рождество. День накануне праздника завершает один из самых строгих постов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православный мир накануне Рождества: к торжественным литургиям готовятся во всех белорусских церквях -1

В Сочельник верующие ждут появления на небе первой вечерней звезды. Символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.

Православный мир накануне Рождества: к торжественным литургиям готовятся во всех белорусских церквях -3

Вечером об этом обвесят во всех церквях. Прежде чем отправиться на службу, в доме принято накрывать на стол.

Православный мир накануне Рождества: к торжественным литургиям готовятся во всех белорусских церквях -5

На нём 12 блюд – главное из которых у белорусов кутья.

Православный мир накануне Рождества: к торжественным литургиям готовятся во всех белорусских церквях -7

Наталья Гаркун:
У нас есть рождественская скатерть, она льняная, немного с вышивкой. Под скатерть обязательно сено, такая традиция. В середину кладём сено, ставим все свои блюда.

Православный мир накануне Рождества: к торжественным литургиям готовятся во всех белорусских церквях -9

Все члены этой  семьи из городского посёлка Ивенец вечером  обязательно направятся в храм. Церковь преподобной Евфросинии Полоцкой освещена десять лет назад.

Православный мир накануне Рождества: к торжественным литургиям готовятся во всех белорусских церквях -11

Построена она во многом благодаря настоятелю – протоиерею Виктору Перегудову.

Православный мир накануне Рождества: к торжественным литургиям готовятся во всех белорусских церквях -13

По итогам 2017 он назван лауреатом премии Президента «За духовное возрождение».

# общество # Фотофакт # Церковные праздники # Наталья Гаркун

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