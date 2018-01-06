Православный мир накануне Рождества: к торжественным литургиям готовятся во всех белорусских церквях

Новости Беларуси. Православные верующие готовятся встретить Рождество. День накануне праздника завершает один из самых строгих постов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сочельник верующие ждут появления на небе первой вечерней звезды. Символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.

Вечером об этом обвесят во всех церквях. Прежде чем отправиться на службу, в доме принято накрывать на стол.

На нём 12 блюд – главное из которых у белорусов кутья.

Наталья Гаркун:

У нас есть рождественская скатерть, она льняная, немного с вышивкой. Под скатерть обязательно сено, такая традиция. В середину кладём сено, ставим все свои блюда.

Все члены этой семьи из городского посёлка Ивенец вечером обязательно направятся в храм. Церковь преподобной Евфросинии Полоцкой освещена десять лет назад.

Построена она во многом благодаря настоятелю – протоиерею Виктору Перегудову.