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Подарки от имени Президента Беларуси вручили воспитанникам интернатов в Гродненской области

06 января 2018 12:15
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Новости Беларуси. Канун Рождества – время наполненное милосердием. И 6 января  воспитанникам  специализированной школы-интерната для детей с нарушениями зрения  вручали подарки от имени Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарки от имени Президента Беларуси вручили воспитанникам интернатов в Гродненской области-1

Гостей  встречали по традиции празднично: возле наряженной ёлки со сказочными персонажами. Воспитанники школы-интерната подготовили для гостей небольшой концерт. 

Подарки от имени Президента Беларуси вручили воспитанникам интернатов в Гродненской области-3

Ведь, не обладая способностью хорошо видеть, они прекрасно слышат своих зрителей и ощущают теплоту их сердец. А также всегда рады делиться искренними эмоциями от долгожданных подарков.

Подарки от имени Президента Беларуси вручили воспитанникам интернатов в Гродненской области-5

А это интеллектуальные и развивающие игры, наборы для творчества, куклы и машинки.   

Подарки от имени Президента Беларуси вручили воспитанникам интернатов в Гродненской области-7

Вероника Грасюк, учащийся Гродненской общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением зрения:
Мы подготовили гостям сувениры. Праздников мы очень ждём. Гостей всегда приветливо встречаем, любим праздники.

Подарки от имени Президента Беларуси вручили воспитанникам интернатов в Гродненской области-9

 Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:
Такие акции, они необходимы. Необходимы, в первую очередь, потому что дети знают, что чудеса сбываются. И одни из чудес – это подарки, это новогоднее хорошее настроение, это прекрасное состояние души для нас взрослых.

Подарки от имени Президента Беларуси вручили воспитанникам интернатов в Гродненской области-11

В рождественский сочельник участники благотворительной акции «Наши дети» с подарками от имени Президента посетили также школы-интернаты региона, дом ребёнка и детскую областную больницу. Тех, кто в первую очередь нуждается в заботе и внимании. 

Подарки от имени Президента Беларуси вручили воспитанникам интернатов в Гродненской области-13

# Дети # общество # Вероника Грасюк # Мечислав Гой # Фотофакт

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