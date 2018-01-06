Подарки от имени Президента Беларуси вручили воспитанникам интернатов в Гродненской области

Новости Беларуси. Канун Рождества – время наполненное милосердием. И 6 января воспитанникам специализированной школы-интерната для детей с нарушениями зрения вручали подарки от имени Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей встречали по традиции празднично: возле наряженной ёлки со сказочными персонажами. Воспитанники школы-интерната подготовили для гостей небольшой концерт.

Ведь, не обладая способностью хорошо видеть, они прекрасно слышат своих зрителей и ощущают теплоту их сердец. А также всегда рады делиться искренними эмоциями от долгожданных подарков.

А это интеллектуальные и развивающие игры, наборы для творчества, куклы и машинки.

Вероника Грасюк, учащийся Гродненской общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением зрения:

Мы подготовили гостям сувениры. Праздников мы очень ждём. Гостей всегда приветливо встречаем, любим праздники.

Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:

Такие акции, они необходимы. Необходимы, в первую очередь, потому что дети знают, что чудеса сбываются. И одни из чудес – это подарки, это новогоднее хорошее настроение, это прекрасное состояние души для нас взрослых.