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Участники Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников столичного детского дома № 5

06 января 2018 12:39
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Новости Беларуси. Хоккеисты из самых разных уголков планеты поздравили с праздниками воспитанников столичного детского дома № 5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников столичного детского дома № 5-1

Это участники международного Рождественского турнира. Уже в шестой раз звёзды мирового хоккея собираются вместе, чтобы подарить  малышам немного рождественского чуда. За всё время акции теплом и заботой делились с ребятами из социально-педагогических центров, детских домов, школ-интернатов.

Участники Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников столичного детского дома № 5-3

Теперь приехали именно сюда. Специально для гостей организовали разнообразные мастер-классы: по лепке из солёного теста, плетению из соломки и даже по приготовлению драников. 

Участники Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников столичного детского дома № 5-5

Штефан Гассе, игрок хоккейной команды Швейцарии:
Нас очень хорошо принимают в Беларуси, в рамках турнира. И мы очень рады, что у нас тоже есть возможность поделиться своим теплом и заботой. Приехав сюда, к вашим детям. А ещё большие молодцы учителя и воспитатели. Они совершают большое дело. 

Участники Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников столичного детского дома № 5-7

Алексей Калюжный, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:
Важно для ребят, для воспитанников. Они видят много интересных людей. Здесь присутствуют спортсмена из Эмиратов, Чехии, России, президент Федерации хоккея Словении. И ребятам есть, что рассказать, и нам интересно пообщаться, ответить на их вопросы.  

Участники Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников столичного детского дома № 5-9

Всего в этом детском доме живут 72 воспитанника самого разного возраста. Многие из них уже делают первые шаги в творчестве и в спорте.

Участники Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников столичного детского дома № 5-11

Ребята  дважды становились победителями национального турнира по мини-футболу, а ещё представляли Беларусь на одиннадцатых Всероссийских играх.

Участники Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников столичного детского дома № 5-13

От всех команд-участниц Рождественского турнира воспитанники получили подарки, а ещё приглашения на финальный матч.

# Дети # общество # Штефан Гассе # Алексей Калюжный # Фотофакт

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