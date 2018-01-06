Участники Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников столичного детского дома № 5

Новости Беларуси. Хоккеисты из самых разных уголков планеты поздравили с праздниками воспитанников столичного детского дома № 5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это участники международного Рождественского турнира. Уже в шестой раз звёзды мирового хоккея собираются вместе, чтобы подарить малышам немного рождественского чуда. За всё время акции теплом и заботой делились с ребятами из социально-педагогических центров, детских домов, школ-интернатов.

Теперь приехали именно сюда. Специально для гостей организовали разнообразные мастер-классы: по лепке из солёного теста, плетению из соломки и даже по приготовлению драников.

Штефан Гассе, игрок хоккейной команды Швейцарии:

Нас очень хорошо принимают в Беларуси, в рамках турнира. И мы очень рады, что у нас тоже есть возможность поделиться своим теплом и заботой. Приехав сюда, к вашим детям. А ещё большие молодцы учителя и воспитатели. Они совершают большое дело.

Алексей Калюжный, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Важно для ребят, для воспитанников. Они видят много интересных людей. Здесь присутствуют спортсмена из Эмиратов, Чехии, России, президент Федерации хоккея Словении. И ребятам есть, что рассказать, и нам интересно пообщаться, ответить на их вопросы.

Всего в этом детском доме живут 72 воспитанника самого разного возраста. Многие из них уже делают первые шаги в творчестве и в спорте.

Ребята дважды становились победителями национального турнира по мини-футболу, а ещё представляли Беларусь на одиннадцатых Всероссийских играх.