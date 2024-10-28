Воспитание настоящих патриотов! Какие мероприятия организованы для школьников во время каникул?

Приятная и долгожданная новость для каждого десятого белоруса – для школьников начались осенние каникулы. Это время отдыха, но точно не праздного времяпрепровождения. Дети точно не заскучают. От экскурсий по местам боевой славы и мастер-классов с национальным колоритом до военно-патриотических сборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Галина Буро изучила весь каникулярный ассортимент.

Такие каникулы они точно запомнят. Сбор военно-патриотических клубов на базе части внутренних войск 5522. Возможность увидеть технику отряда специального назначения и элементы безукоризненной дрессировки служебных собак. А дальше 200 воспитанников гродненских клубов и сами покажут, чему научились. Подтянуться на перекладине 28 раз без рывков. Или собрать автомат меньше чем за минуту. Наравне с сильной половиной и прекрасный пол. Военное дело поддается женским рукам, когда в душе сильная мотивация.

Ксения Куцкель, участница военно-патриотического клуба «Антоновцы» средней школы № 11 имени генерала армии А.И. Антонова Гродно:

Разборка автомата у меня 12 секунд, сборка автомата у меня когда как, как получится, но вообще сейчас было 40 секунд. Служить Родине с самого детства хотела. Участникам предстоит в пяти конкурсах попасть в яблочко в общекомандном мастерстве. Это своеобразный экзамен по итогам военно-патриотического воспитания за учебный период и приобретение новых навыков.