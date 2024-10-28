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Коммунальные службы Минска готовятся к зимнему периоду

28 октября 2024 19:36
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Несмотря на то, что на календаре осень, коммунальные службы усиленно готовятся к зиме. На линейке – техника, в арсенале – лопаты и скребки. Предусмотрены и аварийные бригады. Есть и ряд новшеств. Так теперь на дороги Минска в снегопады выйдет и малая моторная техника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подробности у Яны Лысяковой. 

Коммунальные службы Минска готовятся к зимнему периоду-2

Уже сейчас, в конце октября, многие вопросы по подготовке техники к зиме закрыты. Службы готовы очистить дороги от снегопадов оперативно, даже если он выпадет внезапно и завтра. Есть в наличии и противогололедная смесь. Сейчас идет доукомплектование.

600 единицам пескосолераспространительной техники до 1 декабря предстоит пройти аттестацию. Она представляет собой тест-драйв, в рамках которого проверяют, насколько гармонично распределяют смеси.

Коммунальные службы Минска готовятся к зимнему периоду-4

Андрей Соловьев, ведущий инженер отдела содержания и благоустройства ГП «Горремавтoдор»:
Должно быть у нас расхождение на любом коврике не больше 10 %. Если механизм сыпет неравномерно, то эта машина не аттестовывается. Она будет проходить повторную аттестацию.

Коммунальные службы Минска готовятся к зимнему периоду-6

Кстати, испытания проводятся той же соляной смесью, которую затем используют на улицах столицы. Всего в городе подготовлено свыше девяти тысяч тонн материала. Но посыпать улицы Минска начнут только при температуре 2-3 градуса и скользких осадках.

Подробности в видео.

# Яна Лысякова # ЖКХ

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