Коммунальные службы Минска готовятся к зимнему периоду

Несмотря на то, что на календаре осень, коммунальные службы усиленно готовятся к зиме. На линейке – техника, в арсенале – лопаты и скребки. Предусмотрены и аварийные бригады. Есть и ряд новшеств. Так теперь на дороги Минска в снегопады выйдет и малая моторная техника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже сейчас, в конце октября, многие вопросы по подготовке техники к зиме закрыты. Службы готовы очистить дороги от снегопадов оперативно, даже если он выпадет внезапно и завтра. Есть в наличии и противогололедная смесь. Сейчас идет доукомплектование.

600 единицам пескосолераспространительной техники до 1 декабря предстоит пройти аттестацию. Она представляет собой тест-драйв, в рамках которого проверяют, насколько гармонично распределяют смеси.