Воркаут, скейтборд, стритбол и футбольный фристайл: парк уличных видов спорта открылся в Минске

На улице Столетова возле живописного водного массива Слепянского канала практически за год построили семь площадок для занятий уличными видами спорта. Есть здесь и новая детская площадка, и даже специальные спортивные тренажеры для людей с ограниченными возможностями.

Александр Войнов, руководитель Молодежного центра уличной культуры и спорта:

В нашей стране есть площадки, но они не такого масштаба и они не такие разносторонние. Изюминка нашего парка в том, что в одном месте собрано большое количество площадок, соответственно, большое количество интересов, и, соответственно, большое количество людей.

С самого утра на площадке тренируются и отрабатывают элементы представители дворового фитнеса – воркаута. Основная идея этого направления состоит в том, что практически любой человек может накачать свои мышцы и добиться отличной физической формы без всяких финансовых вложений.

Александр Евдокимчик, воркатут-спортсмен:

Тут равноправие, понимаете. Пришли все одинаковые, все друг другу помогают. Эта сплоченность не может не радовать. Сюда хочется приходить, хочется тренироваться. Круто, что именно в этом парке совместили все культуры, уличные культуры, направления.

Александр Филеев, воркатут-спортсмен:

Мы стараемся по максимуму привлекать людей в ворк-аут. Мы постоянно тренируемся на площадках, поэтому любой желающий может прийти, спросить у нас совет, мы всегда поможем, научим.

Силу и выносливость развивают здесь не только парни, но и девушки. При этом трюкам, которые проделывают представительницы прекрасной половины на этой площадке, может позавидовать любой спортсмен.

Маргарита Бруневская, воркатут-спортсмен:

Соревнования между мужчинами и женщинами здесь нет. Мужчины помогают девушкам заниматься и изучать новые элементы. Они наоборот рады, что в командах есть девушка, которую можно тоже научить что-то делать.

Отлично провести время в парке могут и поклонники такого вида спорта, как футбольный фристайл.

Кирилл Былинский, председатель Белорусской федерации футбольного фристайла:

Эта площадка предназначена непосредственно для занятий дворовым футболом и таким видом спорта, как футбольный фристайл. Выполнение трюков на различных частях тела – сидя, стоя, в верхней части тела, лежа, с добавлением различных акробатических элементов. Это новый вид спорта, ему всего лишь 15 лет.

Такой спорт развивает координацию движений и значительно расширяет технические возможности футболистов. До появления специализированной площадки любителям футбольного фристайла приходилось шлифовать свое мастерство в переходах.

Кирилл Былинский, председатель Белорусской федерации футбольного фристайла:

Естественно, это большой шаг вперед. Я думаю, что это повлияет тоже на развитие этого вида спорта в лучшую сторону.

Еще одна площадка привлекает своей неординарностью. На первый взгляд может показаться, что это обычный баскетбольный корт. Но если присмотреться повнимательнее, можно заметить, что роднит эту площадку с ним только кольцо.

Павел Статкевич, тренер команды по стритболу:

Данная площадка предназначена для стритбола – разновидность баскетбола 3 на 3, как вы видите, на одно кольцо. Команда состоит из 3 человек, то есть уличный баскетбол. Уникальность этих кортов в том, что это специализированные корты именно для стритбола.

Еще один популярный уличный вид спорта – паркур – уже давным-давно для своих поклонников стал стилем жизни. Появилась пока единственная площадка для тренировок. Теперь те, кто желает усовершенствовать искусство эффективно и быстро преодолевать любые преграды в городской среде, могут освоить эту полосу препятствий. Она, кстати, максимально приближена к реальным условиям.

Владислав Борышов, паркур-спортсмен:

Тут прыжки более рассчитаны на расстояния, в условиях города в некоторых моментах их очень сложно найти. А здесь можно и полетать, и попрыгать хорошо.

В любом спорте травм зачастую не избежать, и создатели парка постарались максимально смягчить падения спортсменов. На всех площадках лежит специальное мягкое покрытие, а руководство парка советует не только новичкам, но и профессионалам использовать защитное снаряжение.

Александр Войнов, руководитель Молодежного центра уличной культуры и спорта:

Идея, как избежать травм у начинающих, у нас пока такая: мы хотим привлечть сюда профессионалов. Соответственно, начинающие будут смотреть на профессионалов и пытаться перенимать опыт и не допускать ошибок, которые могут привести к травмам. Плюс мы пытаемся наладить здесь обучающий процесс. То бишь люди, которые новички, будут заниматься под присмотром профессионалов.

Сам Александр очень доволен тем, что чиновники стали поддерживать активную молодежь. Любое развитие – шаг к новым достижениям для страны и к высоким наградам на турнирах. Ведь в числе новых площадок есть и та, которая позволяет тренироваться скейтбордистам. А, возможно, именно они смогут стать первыми представителями нашей белорусской команды на Олимпийских играх 2020 года, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.