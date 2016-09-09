Строительный бум в Шумилино: открыт физкультурно-оздоровительный комплекс и сдан многоквартирный жилой дом

Новости Беларуси. Строительный бум в Шумилино продолжается. В небольшом городском поселке на Витебщине 9 сентября открыли современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще до того, как спортивный объект распахнет двери, местные жители выстроились в очередь за абонементами. В том числе и жители 40-квартирного дома, который в Шумилино тоже сдали 9 сентября. Построили 5-этажку не за 8, а всего за 6 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Слова радости можно услышать от каждого жильца нового 40-квартирного дома в Шумилино. Не может сдержать эмоций и Анастасия Наместникова. Мама троих детей признается: теперь можно подумать и о четвертом.
Анастасия Наместникова, многодетная мама, житель городского поселка Шумилино:
Много эмоций. Мы с мужем уже 14 лет, трое детей, а только первое что-то свое.
Наместниковы-младшие в новой квартире впервые. И каждый уже присмотрел себе любимое место.
Александра Наместникова, житель городского поселка Шумилино:
Вот мне очень нравится тут кухня наша. И, вообще, прикольный балкон у нас.
Марина Наместникова, житель городского поселка Шумилино:
А здесь я буду купаться.
Купаться маленькая Марина сможет теперь не только в ванной. Но и в бассейне. В Шумилино сегодня открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс.
Юлия Степанова, житель городского поселка Шумилино:
Нам очень понравилось. Все сделано по высшему разряду. Все очень красиво. Мы долго ждали, потому что у нас в городе нет такогокомплекса. Будем ходить с удовольствием.
Василий Захаревич, начальник управления спорта и туризма Витебского облисполкома:
Этот объект – он немножко нестандартный. Потому что это бывшее здание, это не новое строительство. Тем не менее, все продумано, все рассчитано.
Здесь можно поиграть в настольный теннис, позаниматься на тренажерах, посетить занятия аэробикой. Скоро сделают спортивный зал в здании по соседству. Впрочем, ремонт и строительство в этом городском поселке ведется постоянно. И каждый год сдаются все новые и новые объекты.
Александр Снаров, председатель Шумилинского райисполкома:
Мы сегодня строим на селе много объектов. Это профилакторий для новорожденного молодняка, телят, приводим в порядок мастерские.
Анастасия Бут, СТВ:
А впереди еще немало открытий. Одно из самых масштабных – храм Николая Чудотворца. Деньги на строительство первой церкви в Шумилино собирали всем миром. Остались отделочные работы.