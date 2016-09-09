«Правда» на FM-волнах: старейшее в стране печатное информационное издание обзавелось собственным радио

Новости Беларуси. От рупора революции до современного медиа-холдинга. Старейшее периодическое издание страны газета «Гомельская правда» 9 сентября приросла FM-радиостанцией. Вещание торжественно открыли ровно в полдень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К своему 100-летнему юбилею «Гомельская правда» идет в ногу со временем. На базе газеты создан крупнейший в стране региональный интернет-портал, издательский дом, а теперь еще и собственная FM-радиостанция.

Сергей Беспалый, главный редактор газеты «Гомельская правда»:

Что касается радио – эта тема нам очень близка, интересна. Это оперативность, мгновенная подачи информации. Мы мечтали о том, чтобы у нас появилось электронное СМИ.

На технические моменты в реализации мечты ушло без малого 2 года. Лицензирование, получение частоты и вот он – эфир. С первых минут о главном, чем живет страна.

Лара Навменова, программный директор «Правда радио»:

Мы не позиционируем себя, как нечто абсолютно новое. Все придумано до нас. И мы, как «Правда радио», за объективность.

На «Правда радио» утверждают, что специально ничего не подбирали. Тем не менее, дата первого эфира – 9 сентября совпала с частотой вещания 99 FM.

Александр Добриян, СТВ:

Вот она – святая святых любой радиостанции – аппаратная. Именно отсюда сигнал отправляется в эфир. К слову сказать, это единственная в стране полностью цифровая радиостанция. Сигнал без дополнительных преобразований можно отправлять прямо в сеть Интернет. Кроме того, уже сегодня это оборудование способно генерировать не одну, а целых четыре радиостанции. Так что сработано не только на совесть, но и на перспективу.

В первые месяцы новая радиостанция покроет лишь 30-километровую зону вокруг Гомеля. Затем волна придет в крупнейшие города юго-востока страны. Ну а в дальнейшей перспективе вполне вероятно, что белорусскую «Правду» услышат и приграничные регионы Украины и России.