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Минск присоединился к Европейской неделе мобильности

09 сентября 2016 19:30
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Новости Беларуси. Европейская неделя мобильности в Минске. Столица официально присоединялась к международной инициативе. На протяжении 7 дней Минск ждет широкая программа мероприятий. Акция направлена на создание экологически чистой городской среды – озеленение улиц,  сокращение использования транспорта, снижение числа парковок в жилых зонах. Так, в рамках международной кампании пройдет акция «День без автомобиля». К слову, Европейскую неделю мобильности ежегодно проводят во всем мире, на протяжении последних 14 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Экология # Санака Самарасинха

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