«Забег отважных» – первое зимнее соревнование на скорость собрало около 100 человек

Мороз и солнце – бег чудесный. Первый зимний старт любителей здорового образа жизни 15 декабря состоялся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На дистанцию вышли представители Советского района города.

Инициатором забега выступил районный отдел внутренних дел. Его сотрудники также преодолели дистанцию в 4,5 километра. Она начиналась на территории строящегося жилого комплексов «Северный берег». Финишировали возле спасательной станции МЧС. «Забег отважных» объединил работников трудовых коллективов, организаций и учреждений Советского района Минска.

Хорошо. Погода классная, дышится прекрасно. Я рад, что я сюда пришел.

Дмитрий Цук, старший преподаватель Военной академии Беларуси:

Решили не выбирать, кому финишировать первым. Финишировали вместе, но это больше благородство Антона.

Антон Карачун, участник, курсант Военной академии Беларуси:

Мы прибежали первые. Хочу отдельное спасибо сказать моему тренеру за подготовку к этим соревнованиям, за то, что вместе забег бежали.

К слову, именно представители Военной академии одержали победу в командном зачете. Но кто бы не забрал пальму первенства, все участники старта получили заряд хорошего настроения. Организаторы планируют сделать такие забеги традиционными, а возможно идею возьмут на заметку и другие районы столицы.