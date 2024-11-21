Белорусские женщины-предприниматели включились в создание проекта по финансовой грамотности. Вопросы взаимодействия парламентариев и бизнеса обсудили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой формат общения полезен для обеих сторон. Бизнес-леди получили возможность поделиться своим мнением по вопросам применения законов на практике. Для парламентариев в свою очередь это ориентир, на что еще следует обратить внимание при усовершенствовании нормативно-правовой базы для развития предпринимательства.

Валентина Гайдук, представитель первичной могилевской бизнес-ячейки Белорусского союза женщин: Такой открытый диалог власти с теми, кто непосредственно исполняет это внизу, на местах, очень важен. Потому что нам важно быть услышанными, нам важно, что нас услышали, какие-то наши просьбы, вопросы, которые остро стоят, которые хочется урегулировать. И на самом деле мы понимаем, что именно здесь принимаются национальные какие-то вопросы, стратегии, решения. И сама атмосфера – находиться здесь, быть соучастными для нас важно.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Женщины-предприниматели представляют разные сферы жизнедеятельности, знают проблемы изнутри и, конечно, могут вносить конкретное предложение, как говорит наш глава государства, идущие от земли, от жизни. Законотворческий процесс должен быть, безусловно, живой, поэтому мы видим большую перспективу от такого общения.

Встреча прошла в рамках проекта «Парламент и бизнес: разговор о главном». Он реализуется уже второй год.