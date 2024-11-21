Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента. Дмитрий Крутой доложил о ходе подготовки к проведению заседания Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно состоится в начале декабря в Минске. Также на повестке предстоящие зарубежные визиты Президента и реализация проекта по возведению Национального выставочного центра. Первый держит данный вопрос на личном контроле.

Завершить объект рассчитывают в ближайшие месяцы, а открытие приурочить ко Всебелорусскому народному собранию, которое соберется в столице после президентских выборов.

Как ранее отмечал Александр Лукашенко, в Национальном выставочном центре разместят товары и продукцию со знаком качества. Также глава Администрации Президента доложил о том, как организована работа по изменению законодательства в части расширения полномочий председателей райисполкомов.

Этот вопрос стал центральной темой недавнего заседания Президиума Всебелорусского народного собрания во Дворце Независимости.