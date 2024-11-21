Очередная батарея ЗРК «Тор-М2» прибыла в Беларусь

Эффективное средство поражения различного типа воздушных целей. В Беларусь прибыла очередная батарея зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они произведены на Ижевском электромеханическом заводе «Купол». Таким образом продолжается выполнение существующего договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. По совокупности своих боевых возможностей ЗРК семейства «Тор» не имеют равных в своем классе.