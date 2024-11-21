Очередная батарея ЗРК «Тор-М2» прибыла в Беларусь

Эффективное средство поражения различного типа воздушных целей. В Беларусь прибыла очередная батарея зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эффективное средство поражения различного типа воздушных целей. В Беларусь прибыла очередная батарея зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они произведены на Ижевском электромеханическом заводе «Купол». Таким образом продолжается выполнение существующего договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. По совокупности своих боевых возможностей ЗРК семейства «Тор» не имеют равных в своем классе.
Андрей Северинчик, начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси:
Два этих комплекса обеспечат эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов. Отличительными особенностями зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» является его высокая мобильность, малое время реакции, эффективная стрельба по широкому классу целей, а также автоматизация боевой работы. Российскими конструкторами проведена доработка данных комплексов с учетом опыта применения в СВО.
Поступление очередной партии зенитного ракетного комплекса – яркий пример плодотворного военно-технического сотрудничества Беларуси и России в вопросах совершенствования единой региональной системы противовоздушной обороны.