Беларусь получила статус наблюдателя в Панафриканской парламентской ассамблее – Алейник

Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой в эти дни работает в Санкт-Петербурге, где состоится заседание Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке ряд важнейших вопросов экономического, политического и международного сотрудничества. Предварительно их обсудили на заседаниях постоянных комиссий. Сотрудничество между парламентами стран Содружества развивается динамично на всех уровнях. Однако потенциал не исчерпан.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Есть запрос на более широкий межпарламентский диалог между парламентами многих стран мира. Конечно, мы заинтересованы в развитии углубления этого диалога. Вы знаете, что Беларусь тоже активно работает с региональными межпарламентскими структурами. Мы не так давно подали заявку на получение статусы наблюдателя в Азиатской парламентской ассамблеи. Буквально несколько недель назад мы получили такой статус в Панафриканской парламентской ассамблеи и, конечно, настроены углублять эти форматы межпарламентского сотрудничества.