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Беларусь получила статус наблюдателя в Панафриканской парламентской ассамблее – Алейник

21 ноября 2024 13:58
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Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой в эти дни работает в Санкт-Петербурге, где состоится заседание Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь получила статус наблюдателя в Панафриканской парламентской ассамблее – Алейник-2

В повестке ряд важнейших вопросов экономического, политического и международного сотрудничества. Предварительно их обсудили на заседаниях постоянных комиссий. Сотрудничество между парламентами стран Содружества развивается динамично на всех уровнях. Однако потенциал не исчерпан.

Беларусь получила статус наблюдателя в Панафриканской парламентской ассамблее – Алейник-4

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Есть запрос на более широкий межпарламентский диалог между парламентами многих стран мира. Конечно, мы заинтересованы в развитии углубления этого диалога. Вы знаете, что Беларусь тоже активно работает с региональными межпарламентскими структурами. 

Мы не так давно подали заявку на получение статусы наблюдателя в Азиатской парламентской ассамблеи. Буквально несколько недель назад мы получили такой статус в Панафриканской парламентской ассамблеи и, конечно, настроены углублять эти форматы межпарламентского сотрудничества.

Беларусь получила статус наблюдателя в Панафриканской парламентской ассамблее – Алейник-6

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это возможность обсудить те интеграционные проекты, которые мы уже ведем с нашими коллегами-парламентариями, и ведем не один год. В частности, в следующем году у нас планируется юбилейный «Поезд Памяти». И у нас есть достаточно амбициозная идея объединить все-таки представителей молодежи всех 15 бывших союзных республик в рамках этого поезда, поскольку он будет юбилейный, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это было бы очень символичным знаком.

Санкт-Петербург для нашей делегации стал переговорной площадкой. Наталья Кочанова провела двусторонние встречи с коллегами из Казахстана, Азербайджана и России. Заседание Совета Межпарламентской ассамблеи сегодня предваряла конференция, посвященная 30-летию наблюдения за электоральными кампаниями в странах, входящих в Содружество.

# Сергей Сивец # Сергей Алейник # Наталья Кочанова # Международная политика

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