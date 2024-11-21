Беларусь получила статус наблюдателя в Панафриканской парламентской ассамблее – Алейник
Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой в эти дни работает в Санкт-Петербурге, где состоится заседание Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В повестке ряд важнейших вопросов экономического, политического и международного сотрудничества. Предварительно их обсудили на заседаниях постоянных комиссий. Сотрудничество между парламентами стран Содружества развивается динамично на всех уровнях. Однако потенциал не исчерпан.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Есть запрос на более широкий межпарламентский диалог между парламентами многих стран мира. Конечно, мы заинтересованы в развитии углубления этого диалога. Вы знаете, что Беларусь тоже активно работает с региональными межпарламентскими структурами.
Мы не так давно подали заявку на получение статусы наблюдателя в Азиатской парламентской ассамблеи. Буквально несколько недель назад мы получили такой статус в Панафриканской парламентской ассамблеи и, конечно, настроены углублять эти форматы межпарламентского сотрудничества.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это возможность обсудить те интеграционные проекты, которые мы уже ведем с нашими коллегами-парламентариями, и ведем не один год. В частности, в следующем году у нас планируется юбилейный «Поезд Памяти». И у нас есть достаточно амбициозная идея объединить все-таки представителей молодежи всех 15 бывших союзных республик в рамках этого поезда, поскольку он будет юбилейный, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это было бы очень символичным знаком.
Санкт-Петербург для нашей делегации стал переговорной площадкой. Наталья Кочанова провела двусторонние встречи с коллегами из Казахстана, Азербайджана и России. Заседание Совета Межпарламентской ассамблеи сегодня предваряла конференция, посвященная 30-летию наблюдения за электоральными кампаниями в странах, входящих в Содружество.