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Вопросы территориальной целостности и народного единства обсудят в Палате представителей

29 апреля 2021 06:37
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Новости Беларуси. Вопросы территориальной целостности и народного единства Беларуси обсудят 29 апреля в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы территориальной целостности и народного единства обсудят в Палате представителей-1

В ходе парламентских слушаний будут обсуждаться международные и геополитические последствия воссоединения белорусского народа, история и современность белорусско-польских отношений и пути законодательного закрепления основ государственной деятельности по сохранению исторического наследия.

Отметим, ключевой датой Года народного единства станет 17 сентября, день, символизирующий воссоединение белорусского народа и восстановление исторической справедливости.

# Палата представителей # общество # Фотофакт

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