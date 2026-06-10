«Музыка кино» прозвучит в Белгосфилармонии – рассказываем, какие композиции представят

Борис Лившиц, директор Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им. И. Жиновича:

Начиналось все 10 лет тому назад, когда многие коллективы стали обращаться к теме – музыка из кинофильмов, потому что наследие огромное. Кинофильмы уходят, посмотрел раз, второй, третий, а саундтреки или музыка из них остается в голове, потом исполняется просто как концертная музыка. Оркестр тоже решил обратиться к этой теме. Мы создали несколько таких проектов, и музыка советского кино, и музыка зарубежного кино. А проект, который сегодня пройдет в Белорусской государственной филармонии, включает в себя лучшие из того, что мы делали за прошедшие 10 лет. Первое отделение будет посвящено советскому кинематографу, а второе – зарубежному кинематографу.

Прозвучит, например, знаменитая музыка из комедии «Джентльмены и удачи». Там и музыка, и есть очень известная песня «Проснись и пой». Из кинофильма «Обыкновенное чудо» музыка. «Тот самый Мюнхгаузен», музыка из кинофильма «Женитьба Бальзаминова», другие саундтреки из этих фильмов советских, которые всем нравятся.