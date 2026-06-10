Улучшает работу сальных желез – о процедуре дарсонвализации поговорили с врачом-косметологом

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:

Для профилактики первых возрастных изменений все озабочены антивозрастным уходом. Я вам расскажу сегодня, что включает в себя антивозрастной уход. Антивозрастной уход начинается с домашнего ухода. Это те рутинные процедуры, которые мы проводим утром и вечером в своей ванной. Начинается с умывания, тонизирования, нанесения сыворотки, ночного или дневного крема. Следует помнить о том, что зона глаз, шеи, декольте также нуждается в уходе – нанесении сыворотки, крема, маски для того, чтобы она была молодая и красивая. Также в домашних условиях мы можем проводить более интенсивные процедуры, такие как скрабирование, легкий гоммаж, нанесение питательных, увлажняющих, очищающих, лифтинговых масок. Также можно использовать патчи и любые другие средства для ухода за собой в домашних условиях. Дарсонваль – это прекрасная процедура, которую мы можем проводить в домашних условиях. Проведя процедуру Дарсонваль, мы улучшаем кровообращение в коже, за счет чего кожа омолаживается, становится более напитанной и сияющей. Кроме того, Дарсонваль в определенном режиме улучшает работу сальных желез, нормализуя их. Мы получаем более суженные поры. Мы подлечиваем, подсушиваем высыпания, количество их значительно уменьшается.

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