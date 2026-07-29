Латвия ждет резкого скачка цен на топливо

Стремительный рост цен на топливо в Прибалтике. Нефть марки Brent за неделю подорожала более чем на 14 %, дизельное топливо – на 17. Министр экономики Латвии уже направил правительству письмо с призывом подготовить меры поддержки до того, как стоимость бензина подскочит на заправках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основной сдерживающий фактор на данный момент – временное снижение акциза на дизель. Однако даже с учетом льготы рост оптовых цен уже бьет по бюджетным учреждениям. Например, только в фонде на заправку машин скорой помощи образовался дефицит в миллион евро. При цене дизеля в 2 евро за литр, по подсчетам, денег медикам хватит только до сентября.
Текущее увеличение цен на горючее в Европе обусловлено эскалацией на Ближнем Востоке. Ормузский пролив вновь небезопасен для танкеров. При этом европейские союзники, прежде всего Великобритания и Франция, отказываются поддержать план США по совместному морскому патрулированию до устойчивого прекращения огня. С другой стороны, Иран отверг предложение Омана по контролю над Ормузским проливом.
На этом фоне латвийским политикам остается ждать у моря погоды. В Сейме обсуждают возможные компенсации для логистов и перевозчиков, управление рисками остается на уровне рабочих групп. И пока не ясно, будет ли выработан план действий или история ограничится очередными предупреждениями.
Фирма из США построит в Латвии завод по производству артиллерийских ракет.