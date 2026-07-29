Латвия ждет резкого скачка цен на топливо

Стремительный рост цен на топливо в Прибалтике. Нефть марки Brent за неделю подорожала более чем на 14 %, дизельное топливо – на 17. Министр экономики Латвии уже направил правительству письмо с призывом подготовить меры поддержки до того, как стоимость бензина подскочит на заправках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной сдерживающий фактор на данный момент – временное снижение акциза на дизель. Однако даже с учетом льготы рост оптовых цен уже бьет по бюджетным учреждениям. Например, только в фонде на заправку машин скорой помощи образовался дефицит в миллион евро. При цене дизеля в 2 евро за литр, по подсчетам, денег медикам хватит только до сентября.