В Палате представителей состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Сохранить историческую правду и не допустить искажения фактов. В Палате представителей прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Встреча предваряет масштабный международный форум «Великое наследие – общее будущее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К диалогу по видеосвязи подключились депутаты, руководство Палаты представителей и члены Постоянного Комитета Союзного государства. На повестке – жесткий отпор попыткам переписать историю, расследование геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны и новые союзные проекты.

На заседании оценили ход работы над учреждением специальной Премии Союзного государства. Награду будут вручать за особый вклад в сохранение исторического наследия. Главным практическим итогом встречи стало подписание соглашения между поисковиками четырех регионов. Общие раскопки и архивные исследования теперь будут вести отряды из Минска, Могилева, Смоленска и Пскова.