В Палате представителей состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России
Сохранить историческую правду и не допустить искажения фактов. В Палате представителей прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Встреча предваряет масштабный международный форум «Великое наследие – общее будущее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К диалогу по видеосвязи подключились депутаты, руководство Палаты представителей и члены Постоянного Комитета Союзного государства. На повестке – жесткий отпор попыткам переписать историю, расследование геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны и новые союзные проекты.
На заседании оценили ход работы над учреждением специальной Премии Союзного государства. Награду будут вручать за особый вклад в сохранение исторического наследия. Главным практическим итогом встречи стало подписание соглашения между поисковиками четырех регионов. Общие раскопки и архивные исследования теперь будут вести отряды из Минска, Могилева, Смоленска и Пскова.
Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Примем участие в важном международном форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». Идет сейчас очень кропотливая проработка всех элементов этого форума. Комиссия обсуждает вопросы, связанные с защитой нашей Победы. Кроме того, мы, конечно же, гордимся той работой, которая уже осуществлена. В частности, мы восстановили историческую память в отношении летчика Терехина. Указом Президента Российской Федерации ему присвоено звание Героя России.
Более 470 человек из разных стран соберутся в Бресте 21-22 июня. В городе над Бугом пройдет Международный форум «Великое наследие – общее будущее». Участие примут зарубежные парламентские делегации. В программе: от дискуссий в тематических секциях до итогового пленарного заседания. Ожидается, что политики примут важное совместное заявление о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.