Есть даже снаряжение для бокса. Посмотрите, какую спортплощадку открыли в Слуцке

Новости Беларуси. Проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех» продолжает путешествие по центральному региону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Очередная многофункциональная площадка открылась в Слуцке.

Спортивный объект установили на городском пляже. Место выбрано неслучайно. В летний период здесь традиционно многолюдно. Площадка рассчитана как на взрослых, так и подростков.

Есть возможность заниматься и людям с ограниченными возможностями. Кроме классических тренажеров, установлены кольца с регулируемой высотой для игры в баскетбол. А также снаряжение для занятия боксом.

Кристина Алешко, заместитель начальника производственно-технического отдела Слуцкого ЖКХ:

Площадка имеет размер 337 метров квадратных с прорезиненным покрытием. Однозначно для воркаута и выполнения различных многофункциональных спортивных упражнений. В будущем запланированы в районе новой застройки спортивные площадки с детским оборудованием.