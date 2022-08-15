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Есть даже снаряжение для бокса. Посмотрите, какую спортплощадку открыли в Слуцке

15 августа 2022 14:18
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Новости Беларуси. Проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех» продолжает путешествие по центральному региону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Очередная многофункциональная площадка открылась в Слуцке.  

Есть даже снаряжение для бокса. Посмотрите, какую спортплощадку открыли в Слуцке-1

Спортивный объект установили на городском пляже. Место выбрано неслучайно. В летний период здесь традиционно многолюдно. Площадка рассчитана как на взрослых, так и подростков.  

Есть даже снаряжение для бокса. Посмотрите, какую спортплощадку открыли в Слуцке-4

Есть возможность заниматься и людям с ограниченными возможностями. Кроме классических тренажеров, установлены кольца с регулируемой высотой для игры в баскетбол. А также снаряжение для занятия боксом.  

Есть даже снаряжение для бокса. Посмотрите, какую спортплощадку открыли в Слуцке-7

Кристина Алешко, заместитель начальника производственно-технического отдела Слуцкого ЖКХ:  
Площадка имеет размер 337 метров квадратных с прорезиненным покрытием. Однозначно для воркаута и выполнения различных многофункциональных спортивных упражнений. В будущем запланированы в районе новой застройки спортивные площадки с детским оборудованием.   

Есть даже снаряжение для бокса. Посмотрите, какую спортплощадку открыли в Слуцке-10

Подобные объекты уже установлены в Мяделе, Ивенце, Несвиже и Клецке. Всего в рамках проекта «Спорт для всех» планируют открыть 23 спортивные площадки в каждом районе области.   

# Государственная политика в области спорта # общество # Кристина Алешко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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