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«Все участвуют в ремонте». Как школы Минской области готовятся к учебному году?

15 августа 2022 14:44
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Новости Беларуси. До 20 августа все школы центрального региона должны быть готовы к новому учебному году. Паспорта получили 75 % учреждений образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Все участвуют в ремонте». Как школы Минской области готовятся к учебному году?-1

Строительные и косметические работы начались еще в начале июня. В лебедевской школе Молодечненского района отремонтировали кровлю и фасад, провели ремонт классов и коридоров. Закупили новую мебель в школьную столовую. Обновили материально-техническую базу – в кабинетах установили новые компьютеры и планшеты. В ближайшее время проведут Wi-Fi.  

«Все участвуют в ремонте». Как школы Минской области готовятся к учебному году?-4

Наталья Осмоловская, директор лебедевской средней школы:  
Мы позаботились в этом году об учителях, потому что, как мы знаем, условия решают все. Педагогический работник тоже должен иметь хорошие условия труда, поэтому мы также проводим капитальный ремонт учительской. Мы вообще живем в нашем агрогородке таким сплоченным коллективом. Поэтому все, кто тут проживает, работают, все участвуют в ремонте школы.  

«Все участвуют в ремонте». Как школы Минской области готовятся к учебному году?-7

Инна Драпеза, начальник управления по образованию Молодечненского райисполкома:  
В этом году исполком выделил около 1,5 миллиона рублей на подготовку школ к новому учебному году. Это, конечно, выполнение предписаний МЧС, Центра гигиены. И обеспечение охраны на объектах и соответствующих требований. Мы ушли от того, чтобы объезжать комиссионно в канун 1 сентября все учреждения. И акты готовности мы подписываем в течение всего лета.  

«Все участвуют в ремонте». Как школы Минской области готовятся к учебному году?-10

Всего в центральном регионе насчитывается более 500 школ. Сейчас ведется строительство еще одного учреждения образования в Смолевичах.  

# Школы в Беларуси # общество # Наталья Осмоловская # Инна Драпеза # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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