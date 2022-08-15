Может дойти до анафилактического шока. Что делать, если появилась аллергия на укус насекомого?

Лето – это отличная возможность провести время на природе, наслаждаясь солнцем и прекрасной погодой. Однако омрачить наш отдых могут одни из самых маленьких жителей планеты – насекомые. Которые, к слову, не такие и безобидные.

Юлия Асташонок, врач-дерматолог:

Укус насекомых характеризуется тем, что может проявляться местная аллергическая реакция. А также аллергическая реакция общего типа. Местная аллергическая проявляется тем, что на коже появляется папула, волдырь, покраснения. Также может сопровождаться проявлением отека. Общая аллергическая реакция – это проявление ухудшения состояния всего организма. В первую очередь это ухудшение дыхания, нарушение дыхательной деятельности, сердцебиение, повышение давления, снижение давления. Если аллергическая реакция на укус проявляется только небольшим покраснением или отечностью, можно самостоятельно произвести обработку антисептиком, приложить лед и выпить антигистаминный препарат. Но если ваше самочувствие стало резко ухудшаться, место укуса нарастать и появилась температура, это серьезный повод немедленно обратиться к врачу.

Юлия Асташонок:

Аллергическая реакция укуса насекомых характеризуется не только неприятным ощущением, проявлением зуда, дискомфорта, она также может сопровождаться некоторыми инфекционными заболеваниями. К таким насекомым относится клещ, который является переносчиком вирусного клещевого энцефалита и боррелиоза. В данное время очень распространено такое заболевание, как болезнь Лайма, которое проявляется мигрирующей эритемой после укуса насекомого. И если произошел укус клеща, рекомендовано обратиться в медицинское учреждение для удаления клеща, где вам будет оказана первая медицинская помощь, а также назначены препараты с профилактической целью, чтобы избежать проявлений данного заболевания.

Человек может вынести до 500 укусов насекомых, но у 1 из 100 человек даже один укус может вызвать анафилактический шок. Если у вас есть аллергия, врачи советуют всегда иметь при себе так называемый паспорт аллергика, где будут указаны все данные, в том числе способы купирования острых состояний.