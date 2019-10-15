Вопросы проведения аварийно-спасательных работ, формирования культуры безопасности обсудили в Могилёве

Новости Беларуси. От проведения аварийно-спасательных работ до формирования культуры безопасности. В Могилёве проходит совместная коллегия МЧС Беларуси и России, а также МВД Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из самых актуальных тем стала международная помощь при ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций. А также особенности работы спасателей при ЧП в метро, тушении пожаров в сельской местности.

Стороны определили общий механизм действий, а их практическая отработка запланирована на 2020 год в рамках учения Корпуса сил СНГ.

Евгений Зиничев, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Россия):

Для крупных ЧС государственных границ не существует. Мы должны уметь совместно бороться с этими ситуациями, реагировать. Поэтому должны нарабатывать тактику и алгоритм действия.





Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Конечно, международное сотрудничество в области оказания гуманитарной помощи, это очень важно сегодня. Опыт, который мы накапливаем. По решению главы государства, мы эту помощь оказываем в разных странах. Есть опыт и у коллег из Казахстана, России. Очень важно нам сотрудничать.





Необходимость совершенствовать деятельность профильных вузов также была в центре внимания. Белорусский опыт подготовки будущих спасателей был высоко оценен гостями.

Также участники коллегии посетили могилевский Центр безопасности МЧС. Здесь в игровой форме постигают навыки безопасности жизнедеятельности школьники и дошкольники.

Юрий Ильин, заместитель министра внутренних дел (Казахстан):

Очень активно используем и благодарим белорусскую сторону, что наши курсанты активно учатся в учебных заведениях Беларуси. Получают офицерские звания и продолжают службу уже на территории Казахстана.