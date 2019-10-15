Вопросы проведения аварийно-спасательных работ, формирования культуры безопасности обсудили в Могилёве

Новости Беларуси. От проведения аварийно-спасательных работ до формирования культуры безопасности. В Могилёве проходит совместная коллегия МЧС Беларуси и России, а также МВД Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. От проведения аварийно-спасательных работ до формирования культуры безопасности. В Могилёве проходит совместная коллегия МЧС Беларуси и России, а также МВД Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одной из самых актуальных тем стала международная помощь при ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций. А также особенности работы спасателей при ЧП в метро, тушении пожаров в сельской местности.
Стороны определили общий механизм действий, а их практическая отработка запланирована на 2020 год в рамках учения Корпуса сил СНГ.
Евгений Зиничев, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Россия):
Для крупных ЧС государственных границ не существует. Мы должны уметь совместно бороться с этими ситуациями, реагировать. Поэтому должны нарабатывать тактику и алгоритм действия.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Конечно, международное сотрудничество в области оказания гуманитарной помощи, это очень важно сегодня. Опыт, который мы накапливаем. По решению главы государства, мы эту помощь оказываем в разных странах. Есть опыт и у коллег из Казахстана, России. Очень важно нам сотрудничать.
Необходимость совершенствовать деятельность профильных вузов также была в центре внимания. Белорусский опыт подготовки будущих спасателей был высоко оценен гостями.
Также участники коллегии посетили могилевский Центр безопасности МЧС. Здесь в игровой форме постигают навыки безопасности жизнедеятельности школьники и дошкольники.
Юрий Ильин, заместитель министра внутренних дел (Казахстан):
Очень активно используем и благодарим белорусскую сторону, что наши курсанты активно учатся в учебных заведениях Беларуси. Получают офицерские звания и продолжают службу уже на территории Казахстана.
16 октября коллегия продолжится. Программой заседания предусмотрено подписание итоговых документов о совместной работе.