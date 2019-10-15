Напряжённая ледовая борьба. Минская «Юность» играет с финнами из «Пеликанс»

Новости Беларуси. Минская «Юность» проводит заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане встречаются с хоккеистами финского клуба «Пеликанс». На «Чижовка-арене» находится наш корреспондент Наталья Федорцова.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Сейчас счет на табло 1:2, «Юность» немножко проигрывает, хотя буквально за несколько минут до выхода в эфир «красно-синие» смогли сократить отставание. По игре минчане выглядят более предпочтительно, несмотря на то, что финны ведут в счете.