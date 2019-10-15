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Напряжённая ледовая борьба. Минская «Юность» играет с финнами из «Пеликанс»

15 октября 2019 17:31
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Новости Беларуси. Минская «Юность» проводит заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане встречаются с хоккеистами финского клуба «Пеликанс». На «Чижовка-арене» находится наш корреспондент Наталья Федорцова.

Наталья Федорцова, корреспондент:
Сейчас счет на табло 1:2, «Юность» немножко проигрывает, хотя буквально за несколько минут до выхода в эфир «красно-синие» смогли сократить отставание. По игре минчане выглядят более предпочтительно, несмотря на то, что финны ведут в счете.

Подробнее – в видеоматериале

# Хоккей Беларуси # общество # Наталья Федорцова # Фотофакт

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