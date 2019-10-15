Защита от падения. Специальные экраны на 3-й линии метро поставят в ноябре

Новости Беларуси. Защитные экраны для установки на первых четырёх станциях третьей линии столичной подземки поставят метростроителям уже в ноябре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Защитные экраны для установки на первых четырёх станциях третьей линии столичной подземки поставят метростроителям уже в ноябре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Система защиты проста: устройства будут открываться синхронно с дверями прибывающего поезда. Новинка поможет исключить случайные падения на рельсы.
Такие защитные системы в перспективе могут установить и на действующих станциях метро.