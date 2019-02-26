Вопросы призыва в армию обсуждались на совещании у Президента Беларуси

Новости Беларуси. 26 февраля на совещании во Дворце Независимости обсуждали пакет мер, который в будущем позволит урегулировать ситуацию в военной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема комплектования Вооружённых Сил стала ключевой на совещании у Президента

Его реализация включает 2 этапа. До осени 2019 года специалисты проанализируют ситуацию и выявят болевые точки. К примеру, тщательному анализу подвергнут допризывную подготовку, в том числе в школах, проверят работу медкомисиий.