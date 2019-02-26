Вопросы призыва в армию обсуждались на совещании у Президента Беларуси
Новости Беларуси. 26 февраля на совещании во Дворце Независимости обсуждали пакет мер, который в будущем позволит урегулировать ситуацию в военной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема комплектования Вооружённых Сил стала ключевой на совещании у Президента
Его реализация включает 2 этапа. До осени 2019 года специалисты проанализируют ситуацию и выявят болевые точки. К примеру, тщательному анализу подвергнут допризывную подготовку, в том числе в школах, проверят работу медкомисиий.
Общая задача – навести порядок на всех этапах подготовки военного: от школы и семьи до армии. После такого комплексного анализа преступят ко второму этапу, в ходе которого и выработают необходимые меры. В итоге, возможно, откажутся от некоторых отсрочек, а также разработают способы мотивации для службы в армии и ужесточат наказания для уклонистов.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Людям, которые отслужили срочную военную службу или службу в резерве, мы предлагаем бесплатно, за счет бюджетных средств прохождение подготовительных курсов для поступления в вузы. Приоритет при поступлении при равенстве баллов, при получении жилья в общежитии, приоритет при распределении и другие преференции, которые мы предложили.
Сейчас обсуждаются самые разные меры, но резко и одномоментно воплощать в жизнь их не планируют. На совещании подчеркивалось, что никакой коренной ломки не будет, только поступательные и обдуманные решения.