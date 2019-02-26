Дешёвый проезд в общественном транспорте и Биг Мак за 1,5 доллара: какое место занимает Минск в рейтинге качества жизни

Минск усилил позиции в престижном рейтинге качества жизни. Как рассказали в программе «Минск и минчане», в исследовании участвовало больше 220 городов. Белорусская столица оказалась на 142-ом месте. За основу взяли 8 социально важных показателей: от уровня безопасности и качества здравоохранения до определённых экономических данных.

Михаил Грачев, финансовый консультант:

Стоимость жизни оценивается по достаточно большому количеству показателей: это и продовольственная корзина, и потребительская одежда, предметы длительного пользования, стоимость услуг. Иностранные аналитики также высоко оценили общественный транспорт. Поездка на белорусском автобусе, троллейбусе, трамвае или метро обходится горожанам и зарубежным гостям всего в 30-40 центов. За такие же услуги по перевозке пассажиров американские, европейские и азиатские операторы берут, в среднем, 2-3 доллара. На уровне оказались и наши продовольственные корзины.

Михаил Грачев:

На фоне других стран (знаменитый индекс Биг Мака) – у нас это стоит в пределах 1-1,5 долларов. Тот же самый пресловутый Биг Мак в Америке стоит более 5 долларов. По достоинству оценили белорусскую сферу здравоохранения. Сегодня в Минске 40 взрослых и больше 20 детских поликлиник. 27 городских больниц принимают пациентов на стационарное лечение. Только в прошлом году в медицинских учреждениях столицы помощь получили 400 тысяч человек, пятая часть из них – не минчане.

Дмитрий Чередниченко, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Город растёт, определённые районы растут. Сетевая доступность – она всегда будет определяющим моментом в строительстве новых учреждений. Ряд учреждений нуждается уже в реконструкции, в капитальном ремонте, в текущих ремонтах. Уже 3 года по специальной программе Мингорисполкома поликлиники и больницы оснащают суперсовременным оборудованием. Помимо техники обновляются фасады. В 2018 году первых посетителей принял терапевтический корпус 4-ой больницы, заработала амбулатория для детей и взрослых в жилом квартале «Магистр», построили общежитие для медицинских работников. Кстати, до конца года 80% столичных терапевтов переведут в категорию врачей общей практики. Дмитрий Чередниченко:

Это абсолютно новая, качественная система работы: работа в команде, которая помогает, с одной стороны, чтобы больше времени уделялось пациенту. С другой стороны, проводилась профилактическая работа.

Укомплектованность терапевтами в городском комитете здравоохранения оценивают в 95%. Новая пациент-ориентированная технология, отмечают в ведомстве, исключит излишнюю бумажную работу. Команда специалистов будет состоять из врача общей практики, медицинской сестры и фельдшера. Также стартует проект бережливой или вежливой поликлиники. Дмитрий Чередниченко:

Регистратуры станут открытыми. И сама логистика движения пациентов будет понятной, она будет исключать какие-то лишние движения.

Теперь на входе посетителя будет встречать администратор. До конца 2019 года в городе обновят 4-ую, 15-ую и 20-ую поликлиники. Преобразятся приёмные отделения 6-ой и 10-ой больницы. Заработает блок «А» детской инфекционной клиники. Дмитрий Чередниченко:

По сути дела, это детская консультативная поликлиника. По типу взрослого диагностического центра на улице Семашко. Там будут все максимально задействованы специалисты. Это большая помощь не только для детей Фрунзенского района, но и ребятишек всего города.

Позиции Минска в рейтинге укрепил индекс загрязнения климата. Столицу по праву называют зелёным городом: больше 40% города занимают парки, скверы и бульвары. Они размещаются неравномерно. За счёт присоединенных территорий легче всего дышится в Первомайском районе. Кстати, флоры в городе прибавилось: за прошлый год высадили 50 тысяч деревьев и 170 тысяч кустарников.

Татьяна Шеменкова, начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Каждый житель лично может принять участие в посадке деревьев и кустарников. Например, в ежегодно проводимые весенние и осенние субботники, месячники. То есть проявить свою активную позицию. В местах, которые определены, и в определённое время выйти на посадку. Для экологического просвещения в каждом районе оборудованы специальные маршруты. Такие зелёные экскурсии воспитывают бережное отношение к окружающей среде, учат разумно использовать природные ресурсы. Татьяна Шеменкова:

По ним водят образовательные экскурсии для учащихся и, вообще, для всех желающих. Будем развивать их дальше, дополнять какими-то новыми материалами с применением инновационных технологий. В будущем, возможно, будем создавать ещё экологические тропы в городе Минске. Многолетний мониторинг показал, что в столице улучшается и качество воздуха. С 2014 года уровень загрязнения атмосферы аммиаком снизился вдвое. В прошлом году концентрация соединений углерода и азота была ниже, чем в других областных центрах Беларуси. Да и про летний смог, если верить данным профильного комитета, минчане уже забыли.