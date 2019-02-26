Гигантская свалка образовалась во дворе минской новостройки. Кто виноват: коммунальщики или жильцы?

Вместо Братской улицы возле аэропорта Минск-1 – огромный полигон, который вырос на глазах у изумлённых новосёлов, не успели те толком распаковать чемоданы. В новенький жилищный комплекс люди въехали всего три месяца назад! Дмитрий Баранов – один из счастливых обладателей заветных квадратов, но устав от зловонных запахов и беспорядка, он первым забил тревогу и позвонил на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться».

Дмитрий Баранов:

За весь период, может, раз или два приехали и вывезли эти контейнеры. Приезжала машина для вывоза мусора, но площадка до такой степени захламлена, что она поставила контейнер, но не смогла увезти предыдущий. Как образовалась эта стихийная свалка, сейчас уже никто не вспомнит. По одной из версий – новоиспечённые жильцы так увлеклись ремонтом, что сами выбрасывали строительный хлам, куда глаза глядят. Больше всего жильцы опасаются – в этой антисанитарии вот-вот заведутся крысы с тараканами.

Дмитрий Баранов:

Обращались в санстанцию на днях, они сказали, что обращались с устным обращением в ЖЭС. ЖЭС не принял никаких мер, они будут сами выезжать на место, осматривать объект.

Мария Сура, эколог:

В первую очередь, эта ситуация показывает, что с системой раздельного сбора и вывоза мусора у нас есть ещё какие-то сложности. Если это стихийная свалка, то все потенциальные опасности этих отходов на окружающую среду и на здоровье человека невозможно контролировать и, соответственно, они могут нести негативные последствия. Мусор может разгореться, выделяет стойкие органические загрязнители. Особенно, если горит пластик. Спасут ли жителей дома от надвигающейся экологической катастрофы, пока неясно. Время идёт, а горы мусора за окном не тают. Съёмочная группа программы «Добро пожаловаться» вызывалась помочь жильцам зловонного двора. И направилась в центр гигиены и эпидемиологии. Санслужбы уверяют: они в курсе гигантской свалки на Братской. Их вердикт предсказуем: всё, что творится в этом дворе – настоящий беспредел.

Наталья Прасмыцкая, главный государственный санитарный врач Центра гигиены и эпидемиологии Октябрьского района г. Минска:

Поступило обращение от жильца дома №8 по улице Братская на неудовлетворительное содержание контейнерной площадки, нагромождение строительных отходов. Данный дом был введён в эксплуатацию в конце 2018 года без отделочных работ, что и послужило причиной данного обращения. На сегодняшний день принимаются оперативные меры заказчиком и коммунальными службами по устранению выявленных нарушений. Данное обращение остаётся у нас на контроле до приведения контейнерной площадки в соответствующее состояние. Следующий пункт остановки съёмочной группы – коммунальные службы Октябрьского района. Секретарь на месте инструктирует журналистов, не отрываясь от работы.

С кем бы нам поговорить по поводу дома на Братской? – Только с руководителями, директора нет, он на обучении. А исполняющий обязанности? – Он в Администрации, точно будет позже. А попозже – это когда? – Точно – с трёх до восьми. Так и не дождавшись никого из начальства, корреспонденты направились в вышестоящую инстанцию – ЖКХ. Прямо с порога вахтёр бежит от камеры, как от чумы. Да и сами работники организации не знают ответа на вопрос, когда же, наконец, разгребут свалку.

После небольшой словесной перепалки, съёмочную группу снова отправляют на поиски истины ещё в один кабинет. Заместитель директора по благоустройству предприятия оказался единственным, кто смог дать внятный ответ.

Александра Хвайницкая, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «ЖКХ Октябрьского района г. Минска»:

Конкретно по Братской: между «Дана Астра» (это застройщик) и КУП ЖЭУ №2 Октябрьского района заключён договор на уборку дворовой территории жилых домов № 6 и 8 и на вывоз строительных отходов. На прошлой неделе, в четверг там вывозились отходы, там ставился бункер большой. И всё, что творится там на сегодняшний день, это всё за выходные. Когда собственник приходит согласовывать перепланировки квартир, им говорится, что вы должны самостоятельно вывозить свой мусор. На дворовой территории складирование строительного мусора не допускается. Вывешивались объявления, после чего мы получали жалобы на то, что: «Почему вы портите нам наш подъезд своими какими-то объявлениями?» На завтра запланирована техника, завтра там будет произведена уборка. Доверяй, но проверяй. Ровно через сутки отправляемся по хорошо знакомому маршруту. Свалка не уменьшилась на ни сантиметр! Юристы настаивают: проблема этого дома не столько в работе коммунальных служб, сколько в самих жильцах. Ведь выбрасывать строительный мусор в контейнеры с бытовыми отходами строго запрещено.