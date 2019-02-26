Тема комплектования Вооружённых Сил стала ключевой на совещании у Президента

Новости Беларуси. В Беларуси не стоит выбор между призывом на срочную службу или на контрактной основе. Об этом глава государства заявил 26 февраля на совещании с постоянными членами Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема комплектования Вооруженных Сил и других войск стала ключевой на встрече во Дворце Независимости. По прогнозу специалистов, до 2025 года будет наблюдаться существенный недобор призывников. Особенно это коснется специальностей, которые требуют отменного физического здоровья. К примеру, речь идет о пограничниках или бойцах сил спецопераций.

К дефициту военнослужащих привели многие причины. Сказывается неблагоприятная демографическая ситуация, ухудшение общего здоровья населения и значительное количество отсрочек от армии. Кстати, в Беларуси 47 категорий граждан могут законодательно не проходит срочную службу. Это значительно больше, чем в других странах СНГ. А самая частая причина, чтобы не идти в армию, – это продолжение образования. Таким образом за последние 10 лет количество призывников, состоящих на учете, сократилось почти вдвое. Меры по изменению ситуации уже были приняты, но их недостаточно. Как подчеркнул Президент, нужно и дальше работать в этом направлении. Но подходить к вопросу взвешенно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу высказать свою позицию, которая в общем-то выработана последними десятилетиями нашей независимости по поводу службы в армии так называемых граждан по контракту и срочников. Мы не раздували эту проблему никогда, в этом не было никакой необходимости. Мы не делали это так, как делали бывшие республики Советского Союза, в том числе Россия. Вопрос не стоит так: контрактная армия или же армия, основанная на призыве срочников. Мы спокойно, без напряга, заменили всех военнослужащих срочной службы на контрактников там, где это нужно. Этот процесс продолжается до сих пор. Я считаю, жизнь показала, и она еще покажет, где нам надо использовать людей постоянного состава – контрактников. А где-то должны служить военнослужащие срочной службы.

Почему? Я уже не единожды говорил и мотивировал это, начиная от того, что вообще это не мужик, если он не служил в армии. Сегодня девчонкам не за кого замуж выходить. Причина в этом в какой-то степени кроется в том, что эту суровую школу половина наших мужиков не прошла. Это не только моя точка зрения. А мотивация самого высокого уровня – это то, что есть такая профессия родину защищать. Родину должны защищать все те, кто живет на этой земле. Не дай бог конфликт - половина мужиков не знают, что такое оружие. Я уже не говорю о том, что они не умеют им пользоваться.