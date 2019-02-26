«Вот лежала рубашка – плесень. Лампа висит, её может замкнуть в любой момент». Из-за проблем с вентшахтой в новостройке холод и сырость

Куда бежать, если новенькая квартира разваливается на глазах?! Только не последний этаж! Эти советы разгневанная Дина Якимец сейчас раздаёт всем зрителям программы «Добро пожаловаться». Счастливая обладательница ключей и подумать не могла после сделки, с какой мукой ей придётся жить. К началу первого отопительного сезона выяснилось: в доме чудовищно промерзают стены.

Дина Якимец:

Положили специально градусник. Температура не превышает 12 градусов. Промерзает стена. Здесь идёт вентшахта.

Молодая семья делит жилплощадь с плесенью и конденсатом. Хозяйка бьётся в истерике: только в ванной дважды в день ей приходится убирать лужи. Каждый сантиметр апартаментов с боем приходится отбивать у влаги и грибка. Дина Якимец:

В шкафу тоже вещи хранить нельзя, капли по полкам стекают.

Продолжает экскурсию женщина в детской. И хоть хозяева поселилась в квартире всего лишь полгода назад, плесень успела проесть всю библиотеку. Над розетками нависают капли воды, а температура в этой комнате никогда не поднимается выше 15 градусов. Хозяйка боится не за электрику, её волнует жизнь собственных детей.

Дина Якимец:

Вот лежала одна рубашка – плесень. Просто плесень. Ребёнок не может ни вещи хранить. Тут лампа висит. Её может замкнуть в любой момент. Он уроки здесь не может делать, он сидит на кухне, делает. Комната не пригодна, по большому счёту, для эксплуатации. Спать – он тоже тут не спит. Потому что тут очень холодно.

Хозяева смирились: косметический ремонт в квартире делать им придется ещё не раз. Но от холода, плесени и болезней это не спасает. Больше всего женщина обеспокоена состоянием трехмесячной крохи.

Дина Якимец:

Председатель товарищества обещала сходить к застройщику – требовать устранения дефектов. Но застройщик неохотно, наверное, шёл на ее якобы просьбы. С её слов, то он уехал, то ещё где-то занят, то у них финансовое состояние не позволяет якобы вот это устранять. Пара воюет не только с плесенью, но и с профильными службами. В многоэтажке действует режим совместного домовладения, а потому на учёте в ЖЭС она не стоит. В районной администрации разводят руками и советуют подать в суд на компанию-застройщика. После многочисленных попыток найти управу, товарищество собственников со скрипом включилось в разрешение ситуации.

Лариса Вашкевич, председатель товарищества собственников «Изумрудный-4»:

Мне поступил звонок из 71-ой квартиры, что такая ситуация аварийная возникла. Мы с главным инженером пошли в квартиру, составили акт обследования за подписью представителя «Промекса» и составили письмо в «Промекс», для того чтобы устранить недостатки, приложили акт и занесли. На этом функция наша закончилась. С мёртвой точки «мокрое» дело сдвинулось лишь после вмешательства съёмочной группы программы «Добро пожаловаться». К приезду корреспондентов представители фирмы-застройщика были во всеоружии.

Равиль Мусин, директор компании-застройщика:

Вы зря говорите, мы позавчера начали эти работы, не сегодня. И если вы подниметесь, то там видно объём работ. Проверяем, так ли это на самом деле. И поднимаемся на крышу высотки.

Почему вот так произошло изначально? Строитель:

Я вам не скажу. Мы, как исполнители: нам дали поручение нарастить вентканалы – мы выполняем. А что это даст? Строитель:

Тягу.

Проведённая экспертиза подтвердила: шахта в доме неисправна с первого дня эксплуатации. Она-то и стала причиной сырости и плесени. На эти проблемы жаловались почти все жильцы. Специалисты уверяют: чтобы окончательно вывести грибок и конденсат, придётся утеплить всю конструкцию дома. Почему это не сделали в день сдачи, так и остаётся загадкой. Компания-застройщик защищает подчинённых – свою работу строители выполнили безупречно, а виноват тот, кто придумал проект. Равиль Мусин:

Вина не наша, мы всё по проекту построили. Это проектная вина. Мы приняли решение, как надо это дело устранить. Сделали. И вот недавно выяснилось, что то, что мы сделали, оно не совсем эффективно оказалось. Попробовали сначала трубу утеплить. Эффекта не дало. Сейчас всю вентшахту утепляем. Сегодня закончим утепление. Всё. После ремонта вентшахты – со слов хозяйки – в квартире стало легче дышать. Впереди у семьи Якимец – ликвидация всего нанесённого квартире ущерба. По закону, именно застройщик должен возместить финансовый ущерб семье, либо самостоятельно сделать ремонт в ванной и детской.