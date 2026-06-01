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Новости по тегу #Министерство юстиции Республики Беларусь

Минюст 1 июня проводит акцию по правовому консультированию
01 июня 2026 06:03

Минюст 1 июня проводит акцию по правовому консультированию

В Минске подвели итоги конкурса Министерства юстиции «Вершина права»
23 мая 2026 08:29

В Минске подвели итоги конкурса Министерства юстиции «Вершина права»

Сделать сферу недвижимости безопасной – в Беларуси вступил в силу закон о риэлтерской деятельности
18 мая 2026 17:44

Сделать сферу недвижимости безопасной – в Беларуси вступил в силу закон о риэлтерской деятельности

В Минске прошло селекторное совещание Министерства юстиции
23 сентября 2025 10:51

В Минске прошло селекторное совещание Министерства юстиции

Вопросы нормотворчества обсудили на заседании коллегии Министерства юстиции
29 июля 2025 10:39

Вопросы нормотворчества обсудили на заседании коллегии Министерства юстиции

В Минске обсудили стратегию развития белорусского нотариата до 2030 года
01 апреля 2025 06:14

В Минске обсудили стратегию развития белорусского нотариата до 2030 года

24 июля 2012 06:29

С 24 июля в Беларуси можно жениться через 3 дня после подачи заявления в ЗАГС, беременную невесту распишут в тот же день