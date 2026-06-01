Новости по тегу #Министерство юстиции Республики Беларусь

Прямая телефонная линия будет работать с 10.00 до 12.00.
В конкурсе участвовали юристы, а также студенты, журналисты и медиаторы. На суд жюри было представлено свыше 160 работ.
Теперь обязательной становится аттестация риэлторов, а требования к оформлению сделок существенно расширяются. Речь идет о формировании единого профессионального стандарта, который должен повысить ответственность участников рынка и защитить интересы граждан при покупке и продаже жилья..
Одна из проблем – очереди. Нередко люди жалуются, что даже за простыми процедурами в ожидании приходится проводить немало времени. Решение найдено – в Положение о Минюсте внесли изменения, регламентирующие время совершения нотариальных действий.
Около 14 % документов, утративших актуальность, скорректированы. Еще порядка 50% – на завершающей стадии обновления. Об этом заявил министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко.
Главная цель – обеспечить максимальную доступность услуг при высоком уровне их качества.
11 октября 2026 17:10
11 октября 2026 17:00
11 октября 2026 16:57
11 октября 2026 16:55
11 октября 2026 16:50
11 октября 2026 16:35
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55