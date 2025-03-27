Вопросы культуры и качества пассажирских перевозок обсудили в Мингорисполкоме

В Мингорисполкоме состоялся семинар для профильных структур, во время которого обсудили вопросы культуры и качества пассажирских перевозок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Встреча объединила специалистов, которые развивают транспортную логистику города: руководство столицы, представителей ГАИ и водителей. В Минске более 60 городских и пригородных направлений, которые ежедневно отправляются из различных точек столицы. Развиваются и межрегиональные маршруты.

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:

Основная наша задача сегодня – научить пассажиров общественного транспорта держаться за поручни. Во время движения водитель часто применяет экстренное торможение и наши пассажиры получают травмы.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Хотим обратить внимание и на наших пользователей транспортных услуг, что необходимо пристегиваться в маршрутке, нужно и самим соблюдать условия и порядок во время движения. Это зависит в том числе и от нас. Потому что аварии бывают не всегда по вине водителя маршрутки, и нужно нам всем выполнять доведенные правила по движению.