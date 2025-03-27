Книгу «Наш Президент» презентовали в Могилёве

Первая в регионе презентация книги «Наш Президент» состоялась в альма-матер Александра Лукашенко. Ознакомиться с изданием в Могилевском государственном университете имени Кулешова собрались около 500 человек. Это представители трудовых коллективов, общественных объединений и студенты вузов города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерес к личности главы государства действительно высокий. Книга уже успела стать бестселлером. На ее страницах отражены не только достижения, но и важные решения, которые Президенту приходилось принимать в сложные для страны времена. Подробно расписаны ключевые этапы становления суверенной Беларуси. Читатели могут узнать, как наше государство в разные годы справлялось с внешними вызовами и какие шаги предпринимались для обеспечения стабильности. Текст книги дополнен иллюстрациями и документальными материалами.

Анастасия Аникиевич, студентка Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:

Нам нужно будет продолжать строить будущее в нашей стране, и в книге описаны важные моменты становления института президентства, суверенной Беларусь. И это все, по сути, советы для нас в будущее.

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси, руководитель УП «Издательство «Беларусь»:

Само обращение к книге – это возможность поговорить о существенных, основательных, фундаментальных позициях, в том числе и тех позициях, которые приведут нас в завтрашний день. Это образование в первую очередь. Наша будущность зависит от образованных молодых людей. Не случайно и у нас сегодня в формате решений главы государства и кадровой политики очень много молодых руководителей, молодых управленцев, которые, конечно же, будут вместе со всем обществом строить нашу страну.