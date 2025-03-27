Муковозчик: в Европе выросло целое поколение наглых, противных, неухоженных и горластых фем-активисток

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Двуличность и лживость политики Запада переходят в поведение людей в обычной жизни. Двуличие и лицемерие стали теперь подлинными западными ценностями. Судите сами: до последнего времени в Исландии была «министр по делам детей» по имени Астильдур Лоа Торсдоттир. А 30 лет назад она работала в религиозной организации, которую мы с вами сегодня назвали бы сектой. И вот наша Астильдур, которой тогда было 22 годика, положила глаз на 15-летнего охмуренного ею затем подростка. И через год родила от него сына. Потом она нашла себе другого недоумка, через суд отказала отцу ребенка в доступе к сыну, но 18 лет кряду исправно получала с него алименты.
Именно такой обширный и в чем-то даже уникальный опыт и должен быть у ставшей потом главной по делам детей всего острова, правда же? Исландия – страна маленькая, все друг друга знают, каждый день встречаются, мило раскланиваются, гордятся своей деревней и старейшим парламентом… Насилу премьер-министерка Исландии теперь отправила эту Торсдоттир в отставку, но та, цитирую, «все равно собирается остаться в политике». А где же еще – она ж ничего больше не умеет! Ну почти, если не пускать ее к подросткам.
Двуличность и лживость политики Запада переходят и в поведение людей в обычной жизни. Или наоборот. Читать здесь.
Андрей Муковозчик:
Фактически в Европе выросло целое поколение наглых, противных, неухоженных и горластых фем-активисток. Взять хоть наших беглых – какая-то базарная Наста собирает с лохов деньги на проживание в 4-комнатной квартире в центре Варшавы, почти требует. Другая фемгруппная лесба неприятие философии чайлдфри приравнивает к доносам и стукачеству и грозит обрушить на нормальных людей всю мощь ковырялочного сообщества.
И всех вот таких неуродившихся полубаб отчаянно тянет в политику. А куда же еще! Но оцените и западное общество в целом. Ведь Исландия знала об этой истории. Ну, а как – 18 лет кряду изнасилованный пацан с семьей платил бабище алименты – весь остров об этом говорил! И однако никто не набрался смелости, не нашел в себе отваги выступить против, возвысить в условиях полной демократии голос – в результате эта мордоворотиха стала определять ювенальную политику всей Исландии.
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