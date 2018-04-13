«Вопрос с названием пока остаётся открытым». Институт журналистики БГУ реорганизуют в два факультета

Новости Беларуси. В Беларуси усовершенствуют систему подготовки журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 13 апреля стало известно о предоставлении самостоятельного статуса факультету повышения квалификации кадров и их переподготовки, который в течение 10 лет входил в структуру Института журналистики БГУ. Таким образом, теперь он будет преобразован в два отдельных факультета. Такое решение единогласно приняли участники Совета университета.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Вопрос с названием пока остается открытым. Были выслушаны самые разные точки зрения, как его назвать. Например, факультет журналистики и массовых коммуникаций. Решение мы примем до 30 апреля вместе с заказчиками кадров. Совместным «мозговым штурмом» выработаем новое в содержании подготовки, открытие новых направлений подготовки, формы обучения, базы практик. Это повлечет за собой и законченное название факультета.