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«Вопрос с названием пока остаётся открытым». Институт журналистики БГУ реорганизуют в два факультета

13 апреля 2018 17:35
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Новости Беларуси. В Беларуси усовершенствуют систему подготовки журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вопрос с названием пока остаётся открытым». Институт журналистики БГУ реорганизуют в два факультета-1

Так, 13 апреля стало известно о предоставлении самостоятельного статуса факультету повышения квалификации кадров и их переподготовки, который в течение 10 лет входил в структуру Института журналистики БГУ. Таким образом, теперь он будет преобразован в два отдельных факультета. Такое решение единогласно приняли участники Совета университета.

«Вопрос с названием пока остаётся открытым». Институт журналистики БГУ реорганизуют в два факультета-4

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Вопрос с названием пока остается открытым. Были выслушаны самые разные точки зрения, как его назвать. Например, факультет журналистики и массовых коммуникаций. Решение мы примем до 30 апреля вместе с заказчиками кадров. Совместным «мозговым штурмом» выработаем новое в содержании подготовки, открытие новых направлений подготовки, формы обучения, базы практик. Это повлечет за собой и законченное название факультета.

«Вопрос с названием пока остаётся открытым». Институт журналистики БГУ реорганизуют в два факультета-7

Напомним, вопрос качества подготовки журналистских кадров обсуждался во время недавней встречи Президента с представителями крупнейших СМИ. Он был продиктован возросшей ролью средств массовой информации в современном обществе.

# общество # Высшее образование в Беларуси # Фотофакт # Андрей Король

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