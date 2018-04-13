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Минтранспорта может запретить продавать в электричках еду. Инициатива вынесена на общественное обсуждение

13 апреля 2018 15:47
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Новости Беларуси. Министерство транспорта и коммуникаций выступило с инициативой запретить продавать продукты питания и другие товары в поездах региональных линий эконом-класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ваше мнение на этот счет могут учесть. Инициатива вынесена на общественное обсуждение. Нововведения касаются и особенностей организации перевозки грузов в вагонах, условий согласования заявок на их перевозку. Высказать свои предложения по проекту постановления можно до 19 апреля.

Больше новостей экономики за 13 апреля здесь.

# общество # Фотофакт # Белорусская железная дорога

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