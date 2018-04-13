Минтранспорта может запретить продавать в электричках еду. Инициатива вынесена на общественное обсуждение

Новости Беларуси. Министерство транспорта и коммуникаций выступило с инициативой запретить продавать продукты питания и другие товары в поездах региональных линий эконом-класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ваше мнение на этот счет могут учесть. Инициатива вынесена на общественное обсуждение. Нововведения касаются и особенностей организации перевозки грузов в вагонах, условий согласования заявок на их перевозку. Высказать свои предложения по проекту постановления можно до 19 апреля.