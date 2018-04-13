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С 14 апреля в Беларуси подорожает бензин, а дизель станет дешевле

13 апреля 2018 15:24
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Новости Беларуси. С 14 апреля изменяются розничные цены на автомобильное топливо.

По информации концерна «Белнефтехим», на автозаправках Беларуси розничные цены на дизельное топливо станут меньше на 1 копейку, а цены на бензин увеличатся на 1 копейку.

Стоимость литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 27 копеек, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 35 копейки, АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 56 копейки, ДТ – 1 рубль 36 копеек.

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# общество # Бензин

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