Вопрос – когда?: Жители Ивацевичского района несколько месяцев ждут, что недалеко от их домов исчезнет свалка свинцовых отходов

Новости Беларуси. Свалку свинцовых отходов в Ивацевичском районе уберут в течение лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприниматель из Березы незаконно свез к поселку Зеленый Бор 7 тысяч тонн отходов от переработки аккумуляторов. По документам часть свинцовой золы он продал другому предпринимателю под видом минеральных удобрений. А фактически отходы лежали на площадке промбазы посреди леса.

Свалку свинцовых отходов в Ивацевичском районе уберут в течение лета. Свинцовую золу незаконно складировали недалеко от поселка Зеленый Бор на протяжении трех лет. Этот факт вызвал беспокойство местных жителей. Они не раз отмечали странные запахи недалеко от своих домов. В Зеленом Бору неспокойно уже не первый месяц. Вместе с подозрительным запахом среди населения поползли слухи: рядом с поселком складируют опасные отходы.

Петр Бутрим, СТВ:

На этой свалке в общей сложности больше 7 тысяч тонн свинцовой золы. Это третий класс опасности. Под открытым небом отходы предприятия, принадлежащие двум предпринимателям, лежат вот уже три года. До ближайшего жилого дома – меньше километра.

Главный вопрос: как свинцовая зола могла здесь оказаться? Тут целая цепочка. Обязательства по переработке отходов одного из предприятия района взял на себя предприниматель из Березы – с лицензией. Перевез на территорию бывшего асфальтного завода, часть продал другому ИП под видом минеральных удобрений. По факту же весь груз хранился там, где его быть не должно. В отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело.

Борис Грищук, начальник отдела следственного управления УСК по Брестской области:

Указанные лица подозреваются в том, что на протяжении мая 2015-го года по июнь 2017-го года размещали на территории бывшего асфальтного завода опасные отходы. Указанные лица отходы не перерабатывали, а несанкционированно захоранивали.

Как выяснилось позже, пока ведется следствие, утилизировать отходы нельзя. По заверениям специалистов, на экологии соседних населенных пунктов это не отразилось. Пробы брали из частных подворий.

Тамара Ялковская, председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Исследования проб почв на прилегающих к месту захоронения на предмет содержания свинца в 2016, 17 и 18 годах превышений по результатам аналитических исследований не показало.

Утилизацией в итоге займется тот, кто за вывоз этих же отходов со своей территории уже платил три года назад. Предприятие по переработке аккумуляторных батарей.

Александр Филипчук, главный инженер ООО «Белинвестторг-Сплав»:

«Белинвестторг-Сплав» неоднократно выражал свою готовность по утилизации золы свинцовой из поселка Зеленый Бор. Завод обратился в местные исполнительные органы, облисполком, комитет природных ресурсов с целью утилизации золы свинцовой за свой счет.

На этот раз все более чем 7000 тонн обещают вывезти на полигон промышленных отходов. Утилизацию и рекультивацию района захоронения планируют завершить к 1 сентября. И только после этого будет дана оценка ущерба природе.