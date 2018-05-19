Общегородской крестный ход с Крестом преподобной Евфросинии Полоцкой состоялся 19 мая в Борисове

Новости Беларуси. Маршрут души и веры. 19 мая в Борисове состоялся общегородской крестный ход с Крестом преподобной Ефросинии, игуменьи и княжны Полоцкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Святыня на несколько дней прибыла из монастыря с придвинских берегов в Воскресенский храм Борисова. Сотни верующих с молитвами прошли несколько километров от центральной площади до церкви.

Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский:

Не так часто это бывает. В Год малой родины мы вспоминаем с чего начался город Борисов. Привезли сюда сегодня по благословению Митрополита Павла великую святыню белорусскую – Крест преподобной Евфросинии. Князь Борис, основатель города, был дядей преподобной Евфросинии, поэтому эта духовная связь для нас значима.