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Общегородской крестный ход с Крестом преподобной Евфросинии Полоцкой состоялся 19 мая в Борисове

19 мая 2018 13:29
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Новости Беларуси. Маршрут души и веры. 19 мая в Борисове состоялся общегородской крестный ход с Крестом преподобной Ефросинии, игуменьи и княжны Полоцкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общегородской крестный ход с Крестом преподобной Евфросинии Полоцкой состоялся 19 мая в Борисове -1

Святыня на несколько дней прибыла из монастыря с придвинских берегов в Воскресенский храм Борисова. Сотни верующих с молитвами прошли несколько километров от центральной площади до церкви.

Общегородской крестный ход с Крестом преподобной Евфросинии Полоцкой состоялся 19 мая в Борисове -4

Общегородской крестный ход с Крестом преподобной Евфросинии Полоцкой состоялся 19 мая в Борисове -6

Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский:
Не так часто это бывает. В Год малой родины мы вспоминаем с чего начался город Борисов. Привезли сюда сегодня по благословению Митрополита Павла великую святыню белорусскую – Крест преподобной Евфросинии. Князь Борис, основатель города, был дядей преподобной Евфросинии, поэтому эта духовная связь для нас значима.

Общегородской крестный ход с Крестом преподобной Евфросинии Полоцкой состоялся 19 мая в Борисове -9

Общегородской крестный ход с Крестом преподобной Евфросинии Полоцкой состоялся 19 мая в Борисове -11

Поклониться святыне – Кресту Ефросинии Полоцкой можно будет до 11 утра 21 мая. Все это время он будет находиться в борисовском храме Воскресения Христа.

Общегородской крестный ход с Крестом преподобной Евфросинии Полоцкой состоялся 19 мая в Борисове -14

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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