Прямой эфир

Музыка, танцы, интерактивные игры: Первый пионерский фест собрал 19 мая в Минске более полутора тысяч школьников из всех регионов страны

19 мая 2018 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый пионерский фест собрал 19 мая в Минске более полутора тысяч ребят из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музыка, танцы, интерактивные игры: Первый пионерский фест собрал 19 мая в Минске более полутора тысяч школьников из всех регионов страны-1

«Взгляни на нас по-новому» так называется программа большой встречи, посвященной Дню пионерской дружбы. Открыли праздник танцевальным флешмобом. Впрочем, музыка в парке Горького не смолкает весь день. На сцене представители пионерских дружин презентуют свои визитки.

Музыка, танцы, интерактивные игры: Первый пионерский фест собрал 19 мая в Минске более полутора тысяч школьников из всех регионов страны-3

Для участников феста работают десятки интерактивных площадок, аквагрим, ну а на огромной шахматной доске каждый может сделать ход конем. Для любителей головоломок по детскому парку организован квест.

Музыка, танцы, интерактивные игры: Первый пионерский фест собрал 19 мая в Минске более полутора тысяч школьников из всех регионов страны-5

Музыка, танцы, интерактивные игры: Первый пионерский фест собрал 19 мая в Минске более полутора тысяч школьников из всех регионов страны-7

Музыка, танцы, интерактивные игры: Первый пионерский фест собрал 19 мая в Минске более полутора тысяч школьников из всех регионов страны-9

Александра Гончарова, председатель центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:
Это ярко, интересно, модно и это ново. Первое такое мероприятие в данном формате. Мы надеемся, что оно не последнее, потому что мы умеем хорошо трудиться. Но мы также хотим показать, что пионеры умеют хорошо отдыхать, что пионерия Беларуси имеет современное лицо.

Музыка, танцы, интерактивные игры: Первый пионерский фест собрал 19 мая в Минске более полутора тысяч школьников из всех регионов страны-12

Инна Ильчук, председатель школьной пионерской дружины:
Мне здесь очень интересно. Я еще не прошла по всему парку, а уже блестят глаза, потому что здесь очень интересно и захватывающе. Нам бы хотелось, чтобы такие мероприятия чаще проводились у нас в стране.

Музыка, танцы, интерактивные игры: Первый пионерский фест собрал 19 мая в Минске более полутора тысяч школьников из всех регионов страны-14

Впереди еще музыкальные сеты от юных диджеев, шоу светодиодных шаров, и фестиваль красок. Завершит праздник первый пионерский open-air.

# Молодежные фестивали # общество # Александра Гончарова # Инна Ильчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Общегородской крестный ход с Крестом преподобной Евфросинии Полоцкой состоялся 19 мая в Борисове
19 мая 2018 13:29

Общегородской крестный ход с Крестом преподобной Евфросинии Полоцкой состоялся 19 мая в Борисове

Яркое шоу с акцентом на элементы разных культур: Белгосцирк презентует новую программу
19 мая 2018 12:57

Яркое шоу с акцентом на элементы разных культур: Белгосцирк презентует новую программу

Вывезти несанкционированные отходы из Зелёного Бора в Ивацевичском районе планируется к осени
19 мая 2018 07:15

Вывезти несанкционированные отходы из Зелёного Бора в Ивацевичском районе планируется к осени