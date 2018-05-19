Музыка, танцы, интерактивные игры: Первый пионерский фест собрал 19 мая в Минске более полутора тысяч школьников из всех регионов страны

Новости Беларуси. Первый пионерский фест собрал 19 мая в Минске более полутора тысяч ребят из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Взгляни на нас по-новому» так называется программа большой встречи, посвященной Дню пионерской дружбы. Открыли праздник танцевальным флешмобом. Впрочем, музыка в парке Горького не смолкает весь день. На сцене представители пионерских дружин презентуют свои визитки.

Для участников феста работают десятки интерактивных площадок, аквагрим, ну а на огромной шахматной доске каждый может сделать ход конем. Для любителей головоломок по детскому парку организован квест.

Александра Гончарова, председатель центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:

Это ярко, интересно, модно и это ново. Первое такое мероприятие в данном формате. Мы надеемся, что оно не последнее, потому что мы умеем хорошо трудиться. Но мы также хотим показать, что пионеры умеют хорошо отдыхать, что пионерия Беларуси имеет современное лицо.

Инна Ильчук, председатель школьной пионерской дружины:

Мне здесь очень интересно. Я еще не прошла по всему парку, а уже блестят глаза, потому что здесь очень интересно и захватывающе. Нам бы хотелось, чтобы такие мероприятия чаще проводились у нас в стране.