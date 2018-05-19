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Священный ковчег. Частицу мощей святой великомученицы княгини Елисаветы Федоровны 19 мая привезли в Минск

19 мая 2018 16:32
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Новости Беларуси. В Свято-Духов кафедральный собор из Нью-Йорка доставлен ковчег с частицами мощей святой Елисаветы Федоровны и инокини Варвары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Священный ковчег. Частицу мощей святой великомученицы княгини Елисаветы Федоровны 19 мая привезли в Минск -1

Паломники встречали духовный груз, чтобы преклониться перед ковчегом с десницей и мощами. Символично, что значимое для православных событие проходит именно в этот год. 100 лет назад мученически оборвалась жизнь царской семьи Романовых и великой княгини Елисаветы, она была внучкой королевы Великобритании Виктории, старшей сестрой императрицы Александры и супругой великого князя Сергея Александровича.

Священный ковчег. Частицу мощей святой великомученицы княгини Елисаветы Федоровны 19 мая привезли в Минск -4

Эта святая – основательница обители милосердия, она по праву считается подвижницей XX века, а так же небесной покровительницей врачей, социальных служб и благотворителей. К ней молитвенно обращаются за семейным благословением, с просьбами об исцелении, о духовной помощи в любых жизненных ситуациях.

Священный ковчег. Частицу мощей святой великомученицы княгини Елисаветы Федоровны 19 мая привезли в Минск -7

Священный ковчег. Частицу мощей святой великомученицы княгини Елисаветы Федоровны 19 мая привезли в Минск -9

Священный ковчег. Частицу мощей святой великомученицы княгини Елисаветы Федоровны 19 мая привезли в Минск -11

Андрей Соммер, ключарь Знаменского Синодального собора Нью-Йорка:
Большая радость быть сегодня в Минске – столице Беларуси. Фактически в первый раз везем мощи. Одиннадцать лет тому назад десница путешествовала по всей России. В 2017 году мы с молодежью ездили в Петербург.

Священный ковчег. Частицу мощей святой великомученицы княгини Елисаветы Федоровны 19 мая привезли в Минск -13

Путешествие святыни в Беларусь – событие уникальное. Частицы святой плоти не так часто выезжают из ньюйоркского Знаменского Синодального собора. Мощи великой княгини и инокини Варвары находятся в Иерусалиме, на святую землю останки перевезли еще в год смерти. А в 1981 десница святой перевезена в США. Преклониться мощам можно будет до 22 мая. До вечера 20 мая в кафедральном соборе, после отъезда в Свято-Елисаветинском монастыре.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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