Священный ковчег. Частицу мощей святой великомученицы княгини Елисаветы Федоровны 19 мая привезли в Минск

Новости Беларуси. В Свято-Духов кафедральный собор из Нью-Йорка доставлен ковчег с частицами мощей святой Елисаветы Федоровны и инокини Варвары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паломники встречали духовный груз, чтобы преклониться перед ковчегом с десницей и мощами. Символично, что значимое для православных событие проходит именно в этот год. 100 лет назад мученически оборвалась жизнь царской семьи Романовых и великой княгини Елисаветы, она была внучкой королевы Великобритании Виктории, старшей сестрой императрицы Александры и супругой великого князя Сергея Александровича.

Эта святая – основательница обители милосердия, она по праву считается подвижницей XX века, а так же небесной покровительницей врачей, социальных служб и благотворителей. К ней молитвенно обращаются за семейным благословением, с просьбами об исцелении, о духовной помощи в любых жизненных ситуациях.

Андрей Соммер, ключарь Знаменского Синодального собора Нью-Йорка:

Большая радость быть сегодня в Минске – столице Беларуси. Фактически в первый раз везем мощи. Одиннадцать лет тому назад десница путешествовала по всей России. В 2017 году мы с молодежью ездили в Петербург.