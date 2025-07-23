Вопреки погоде – первый млн тонн зерна собран! Как работают аграрии Беларуси во время жатвы

Белорусские аграрии собрали первый миллион тонн зерна. В 2025 году он особенно дорогой. Погодные сюрпризы: ранняя весна и апрельский снег. Майские заморозки и гибель части культур. И пересев. Температура в июне ниже климатической нормы, при этом частые дожди. Но работы не остановились. В результате на полях вырос хороший урожай. Уже есть свыше 40 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Урожайность по сравнению с 2024 годом выше на 6 %. Хлеборобы делают все возможное, чтобы собрать все качественно и без потерь: ожидание погожего часа в полях, продленный рабочий день и даже ночная жатва. В битве за урожай участвуют 40 тысяч человек и 7,5 тысячи единиц зерноуборочной техники. Темп жатвы высокий, несмотря на периодические дожди. К уборке озимого рапса приступили неделю назад, половина пройдена. Озимый ячмень убран с 84 % площадей. Намолочено более 800 тысяч тонн. Собирают аграрии зерновые и зернобобовые культуры. Без учета кукурузы, гречихи и проса обработано 12 % площадей.

Традиционно в период уборочной фокус внимания белорусов смещается в поля, ведь там добывают основу продовольственной безопасности страны. Поэтому первый миллион тонн зерна – это тот знаковый рубеж, который дает задел на богатый республиканский каравай. Кстати, даже миллиона тонн зерна достаточно, чтобы обеспечить всю Беларусь хлебобулочными и кондитерскими изделиями и всеми видами круп, но мы не остановимся и продолжим идти к цели. Задача, поставленная Президентом, – 11 миллионов тонн зерна вместе с рапсом. То есть, условно, это больше тонны на каждого жителя Беларуси. Такая обеспеченность на душу населения не под силу даже крупнейшим государствам планеты. А мы ежегодно берем новую урожайную высоту. На самом важном селекторе лета, проведенном под руководством нашего Президента, были даны конкретные поручения и важные напутствия. «Мужики, в бой!» – сказал Александр Лукашенко, предваряя непростую уборочную кампанию. Тогда же были озвучены и виды на урожай. Зерновые и зернобобовые культуры – 9,7 миллиона тонн, а с учетом рапса итоговая цифра должна приблизиться к заветным 11 миллионам. Сахарной свеклы предполагается произвести более 5 миллиона тонн, маслосемян рапса – более миллиона, картофеля – 780 тысяч тонн. Безусловно, прогнозы корректируются в зависимости от условий. Но очевидно, что белорусские аграрии сделают все возможное, чтобы эти цифры если и менялись, то только в сторону увеличения. В целом, сельскохозяйственные земли в Беларуси занимают значимую часть территории страны – около 41 % от общей площади. Это почти 8,5 миллиона гектаров. Для сравнения, это как вся территория Арабских Эмиратов. О том, как получить максимум от главной сельскохозяйственной кампании лета, благодаря природным ресурсам, профессионализму аграриев и поддержке государства – Полина Королева.

Этот агросезон все причастные запомнят надолго. Рекордно жаркий март, непривычно – с заморозками – холодный май и дождливый июнь. К уборочной приступили на две недели позже обычного – хлеборобам приходится сверять график с прогнозами синоптиков. Но темпов аграрии не снижают, работают даже ночью. И результат есть – первый миллион зерна намолочен.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Это достойно, это уже хорошее начало. Во-вторых, урожайность с убранных полей выше, нежели с аналогичных по площади участков, убранных в прошлом году, так как сроки немного сместились. И прибавка на поле на данный момент, если соотносить с, скажем, объемом убранных площадей – порядка 14-15 %.

Каравай в этом году ожидаемо увесистый, даже несмотря на погодные капризы. Например, озимый ячмень: уборка этой культуры еще не завершена, а показатели прошлого года уже достигнуты. Не отстают аграрии и на рапсовых полях. В сельхозпредприятии имени Деньщикова за урожай «черного золота» взялись всего неделю назад, а прошли половину пути – темп жатвы высокий.

Механизатор Олег Бондаревич на СПК Деньщикова давно стал человеком-легендой. За три десятка лет работы всегда большие намолоты и неизменно в лидерах уборочной. В этом сезоне на заготовке кормов и вовсе стал лучшим в стране. Теперь убирает озимый рапс, как всегда, быстро, но аккуратно, как учил когда-то отец.

Олег Бондаревич, механизатор СПК имени Деньщикова:

А кто кроме нас? Я всегда говорю, никто кроме нас это не сделает. Мы должны, мы родились на этой земле, мы должны и показать свои результаты, и то, что вырастили, мы должны убрать. И заложить – за это мы получим деньги. Как и мы зарплату, так и наш СПК будет покупать новую технику, новые семена. Не будем стоять на месте. Подключились студенты, МВД, МЧС и педагоги – уборочная в Гомельской области кадрами укомплектована. Подробнее.

Уборочная кампания стала основной темой селекторного совещания, прошедшего в конце прошлой недели во Дворце Независимости. Глава государства обратил внимание на факторы, негативно влияющие на ход жатвы. Причина пробуксовки – в отдельных хозяйствах слабая дисциплина, а где-то и откровенные нарушения. Тем не менее, глобально уровень подготовки к уборочной 2025 гораздо выше, чем прежде. Лукашенко: не должно быть проволочек и бюрократизма – конкретно, по-военному надо решать все задачи.