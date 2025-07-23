Заветный рубеж! Белорусские аграрии намолотили первый миллион тонн зерна

Перешагнули заветный рубеж. Первый миллион тонн зерна намолотили белорусские аграрии. Урожайность составляет 40 центнеров с гектара. Это на 6 % выше, чем в 2024 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненском районе в сельхозпредприятии имени Деньщикова уже намолотили 7,5 тысячи тонн зерновых и зернобобовых – темп жатвы высокий, несмотря на периодические дожди. Аграрии стараются использовать каждый погожий час. К уборке озимого рапса приступили неделю назад, и к сегодняшнему дню прошли половину площадей. Урожай достойный, свыше 60 центнеров с гектара. Уже полностью обеспечивают свое животноводство маслосеменами, а со вчерашнего дня начали отгружать черное золото полей по госзаказу.

Дмитрий Шинтарь, главный агроном СПК имени Деньщикова:

Для того чтобы уборка протекала без перерыва, в хозяйстве используется и возделывается 30 % ранних гибридов озимого рапса, 30 % средних гибридов и 40 % поздних гибридов, так как потенциал последних намного выше, чем ранних. Несмотря на то, что погодные условия в этом году значительно повлияли на урожайность зерновых, зернобобовых культур, в принципе, и рапса. Мы сделали все необходимое для того, чтобы сохранить урожай. Думаю, что у нас, в принципе, все получилось. На данный момент у нас выше 60 центнеров уже будет.

В Беларуси озимый ячмень убран на 84 % площадей. Намолочено более 800 тысяч тонн. Собирают аграрии зерновые и зернобобовые культуры. Без учета кукурузы, гречихи и проса обработано 12 % площадей.