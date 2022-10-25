Вооружённый ружьём мужчина в школе Сент-Луиса застрелил двух человек

Новости США. Три человека убиты, восемь ранены в результате стрельбы в одной из школ американского Сент-Луиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооруженный ружьем 20-летний мужчина вошел в здание и открыл огонь, застрелив двух человек. Нападавшего ликвидировали в перестрелке прибывшие через несколько минут полицейские. Информации о мотивах стрелявшего пока нет, расследованием занимается ФБР.

В США с начала года в американских школах произошло более 30 случаев стрельбы. Один из самых смертоносных – в мае, когда вооруженный преступник убил 19 детей и двоих взрослых в Увальде, штат Техас.