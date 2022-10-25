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Вооружённый ружьём мужчина в школе Сент-Луиса застрелил двух человек

25 октября 2022 09:28
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Новости США. Три человека убиты, восемь ранены в результате стрельбы в одной из школ американского Сент-Луиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооружённый ружьём мужчина в школе Сент-Луиса застрелил двух человек-1

Вооруженный ружьем 20-летний мужчина вошел в здание и открыл огонь, застрелив двух человек. Нападавшего ликвидировали в перестрелке прибывшие через несколько минут полицейские. Информации о мотивах стрелявшего пока нет, расследованием занимается ФБР.

В США с начала года в американских школах произошло более 30 случаев стрельбы. Один из самых смертоносных – в мае, когда вооруженный преступник убил 19 детей и двоих взрослых в Увальде, штат Техас.

# Стрельба в США # общество # Новости США # Фотофакт

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