Вооружение не суперсовременное, но достойное. В Лиде открыли выставку военной техники

Новости Беларуси. Выставку военной техники под открытым небом презентовали в Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Музейные экспонаты предоставлены Министерством обороны. Новый мемориальный арт-объект разместился у Кургана Бессмертия в районном центре. Он станет не только достопримечательностью, но и местом памяти, напоминающим потомкам об их истории, воспитывающим в подрастающем поколении чувства долга и патриотизма.

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:

Это все то, что было на вооружении Советской армии еще в ее, скажем так, поздние годы развития. То вооружение, которое способно и сейчас послужить в любом бою, оно не суперсовременное, это как бы история Вооруженных Сил, но очень достойное. Великолепные советские конструкторы его разрабатывали. Здесь представлены и танк, и самоходное орудие для десанта. То есть те, кто действует в тылу у врага. Оно способно воевать боеприпасами, захваченными у противника, их калибром.