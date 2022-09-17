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Вооружение не суперсовременное, но достойное. В Лиде открыли выставку военной техники

17 сентября 2022 09:09
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Новости Беларуси. Выставку военной техники под открытым небом презентовали в Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Музейные экспонаты предоставлены Министерством обороны. Новый мемориальный арт-объект разместился у Кургана Бессмертия в районном центре. Он станет не только достопримечательностью, но и местом памяти, напоминающим потомкам об их истории, воспитывающим в подрастающем поколении чувства долга и патриотизма.

Вооружение не суперсовременное, но достойное. В Лиде открыли выставку военной техники-1

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:
Это все то, что было на вооружении Советской армии еще в ее, скажем так, поздние годы развития. То вооружение, которое способно и сейчас послужить в любом бою, оно не суперсовременное, это как бы история Вооруженных Сил, но очень достойное. Великолепные советские конструкторы его разрабатывали. Здесь представлены и танк, и самоходное орудие для десанта. То есть те, кто действует в тылу у врага. Оно способно воевать боеприпасами, захваченными у противника, их калибром.

Вооружение не суперсовременное, но достойное. В Лиде открыли выставку военной техники-4

Традиция установки арт-объектов, которые отражают историю, зародилась в Лидском районе 55 лет назад. О подвиге погибших в годы Великой Отечественной войны там напоминают более 50 обелисков.

# Выставка # общество # Юрий Караев # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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