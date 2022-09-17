Выступления кинологов и соревнования. В Гомеле для юных патриотов устроили военно-спортивный праздник

Новости Беларуси. Флешмобы, концерты, вручение наград. В День народного единства запланированы праздничные мероприятия в каждом уголке страны. Так, в Гомеле для юных патриотов Беларуси сегодня организовали военно-спортивный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие для молодежи и детей проходит в войсковой части 5525. Уже год там действует военно-патриотический клуб «Лазурит», в котором занимаются ребята в возрасте от 9 до 15 лет. Школьники улучшают свою физическую форму, учатся строевой подготовке и обращению с оружием, а главное – закаляют характер и духовно растут. В рядах будущих защитников Родины сегодня более 60 человек.

Ника Ефремова, ученица средней школы № 31 Гомеля:

Беларусь – это страна очень красивая, где очень добрый народ. Тут все прекрасно. И патриотизм должен развиваться в любом человеке.

Александр Крупский, студент Белорусского государственного университета транспорта:

Молодежь – это наше будущее. И на ней строится государство. Я люблю Родину, потому что это все, что у меня есть. Все, что меня окружает: мои родные, мой дом.

В празднике также принимали участие курсанты МЧС и военно-транспортного факультета БелГУТ, военной кафедры Гомельского медуниверситета и военно-патриотический класс 57-й гомельской школы. Показательные выступления устроил отряд военнослужащих и команда кинологов. Далее молодежные команды отправились на спортивные состязания. День народного единства уже вошел в жизнь белорусов как любимый и долгожданный праздник. И теперь люди все чаще изъявляют желание придать ему статус выходного дня, чтобы масштабные торжества для народа были ежегодными.