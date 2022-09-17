У стелы «Минск – город-герой» стартует велопробег ко Дню народного единства

Новости Беларуси. Центральным событием празднования Дня народного единства 17 сентября станет гала-шоу в «Минск-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участники и зрители уже, как говорится, на ногах. У многих задача максимум – не упустить ни одной праздничной локации. Пока это стела «Минск – город-герой». Там работает съемочная группа СТВ и наш корреспондент Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

17 сентября не так давно мы празднуем. Стартует велопробег, посвященный этому празднику, организованный Министерством образования и профессиональным союзом работников образования и науки. Около 500 участников стартуют около стелы «Минск – город-герой» и будут двигаться в направлении Лошицкого парка по наиболее знаковым местам белорусской столицы.

Константин Герцев:

Конечно, если говорить об этом празднике, то его Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко согласовал 7 июня 2021 года. И это второй раз, когда мы отмечаем этот праздник.